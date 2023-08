เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือของ ลิเวอร์พูล สโมสรฟุตบอลจาก พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ออกมาแสดงความกังวลเรื่องตลาดซื้อขายของลีกซาอุดีอาระเบียที่ปิดช้ากว่าฝั่งยุโรป

สำหรับตลาดซื้อขายในลีกระดับท็อปของยุโรปนั้นจะสิ้นสุดในวันที่ 1 กันยายน ขณะที่ตลาดซื้อขายของลีกซาอุดีอาระเบีย จะปิดลงในวันที่ 20 กันยายน

ซึ่งจากสถานการณ์ที่ในช่วงซัมเมอร์นี้ บรรดาสโมสรจากซาอุดี โปร ลีก จัดการคว้าตัวดาวดังหลายคนจากฝั่งยุโรปไปเสริมทัพของพวกเขา ทำให้ เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือทัพหงส์แดง ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวด้วย

Liverpool manager Jurgen Klopp says it is “not helpful” that the transfer window is open nearly three weeks longer in Saudi Arabia than in Europe.

The transfer deadline in Europe’s top leagues is on 1 September, while Saudi Arabia’s runs until 20 September.

It means the Middle East country’s clubs can still add to their high-profile signings this summer when European clubs cannot.

“มันเป็นเรื่องใหญ่มากในตอนนี้ สิ่งที่น่าจะเลวร้ายที่สุด ผมคิดว่าการที่ตลาดซื้อขายของซาอุดีอาระเบีย จะเปิดนานกว่า 3 สัปดาห์”

“หากผมจำไม่ผิด ผมได้ยินมาอย่างนั้น ดังนั้นมันไม่เป็นประโยชน์กับฝั่งยุโรปเลย”

“ยูฟ่า หรือ ฟีฟ่า ต้องหาทางแก้ไขในเรื่องนี้ แต่สุดท้ายแล้ว ในช่วงเวลานี้ ผมไม่รู้จริงๆ ว่าจะเกิดอะไรขึ้น” คล็อปป์กล่าว

ทั้งนี้ ลิเวอร์พูล เพิ่งเสียนักเตะ 2 รายไปเล่นในลีกซาอุดีอาระเบีย คือ จอร์แดน เฮนเดอร์สัน ที่ย้ายไป อัล เอตติฟาก และ ฟาบินโญ ย้ายไป อัล อัตติฮัด