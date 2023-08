สวิงไทยได้เฮ ทีพีไอ จัดใหญ่ศึกกอล์ฟแห่งปี “TPI Top Form One day Tour 2023 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท เปิดดวล 29 ส.ค.นี้ ที่นครนายก ด่วนรับจำกัด 140 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้

ภากร เลี่ยวไพรัตน์ ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ สายขาย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการใหญ่ “TPI Top Form One day Tour 2023 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท ที่ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก (กกท) เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2566 โดยมี อุดม จีระวิวิธพร ประธานที่ปรึกษา บริษัท ท็อปฟอร์ม คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด และนุชจรี แก้วมณี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย สนามกอล์ฟรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก ร่วมแถลงข่าว

สำหรับศึกกอล์ฟ “TPI Top Form One day Tour 2023 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท เป็นการแข่งขันกีฬากอล์ฟในรูปแบบ One day Tour จัดขึ้นโดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ท็อปฟอร์ม คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด มีกำหนดจัดแข่งขันในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ สนามกอล์ฟ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

ภากร เลี่ยวไพรัตน์ ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ สายขาย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันนี้นักกอล์ฟอาชีพชั้นแนวหน้าของไทยหลายคน สามารถสร้างชื่อเสียงและเงินทองอย่างมหาศาลให้แก่ตนเอง และประเทศ แต่หากพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นว่า นักกอล์ฟอาชีพ แต่ละท่านกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องใช้ความอดทน ความมานะบากบั่น และที่สาคัญคือการได้รับ”โอกาส”จากผู้สนับสนุนในภาคส่วนต่างๆ และเพื่อสร้างโอกาสให้นักกอล์ฟอาชีพในระดับรองลงมาและนักกอล์ฟอาชีพอีกจำนวนมากที่ไม่มีรายการแข่งขันได้แสดงความสามารถเพื่อพัฒนาผีมือให้ก้าวขึ้นมาเทียบเทียมนักกอล์ฟระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปในภายภาคหน้า

ทาง บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสจัดการแข่งขัน “TPI Top Form One day Tour 2023” ครั้งนี้เป็นการแข่งขันในรูปแบบ GOLF ONE DAY TOUR ขึ้นเพื่อชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสำหรับนักกอล์ฟผู้ชนะเลิศในประเภทนักกอล์ฟสมัครเล่นจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจำนวน 3 รางวัล

โดยการจัดแข่งขันในครั้งนี้ ได้มีโอกาส ให้บริษัท ท็อปฟอร์ม คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด เจ้าของรายการ TOP FORM ONE DAY TOUR รายการแข่งขันกอล์ฟที่ได้มาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับในหมู่นักกอล์ฟทั้งระดับอาชีพและสมัครเล่น เป็นผู้บริหารการจัดการการแข่งขัน “TPI Top Form One day Tour 2023” ครั้งนี้และคาดหวังว่าการจัดงานจะประสบความสำเร็จด้วยดีเป็นที่อีกทัวร์นาเมนท์แข่งขันที่ประทับใจของบรรดานักกอล์ฟอย่างแน่นอน

อุดม จีระวิวิธพร ประธานที่ปรึกษา บริษัท ท็อปฟอร์ม คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด กล่าวทักทายคุณภากร เลี่ยวไพรัตน์ ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ สายขาย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และ ขอขอบคุณ คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท ท็อปฟอร์ม คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด บริหารการจัดการแข่งขัน “TPI Top Form One day Tour 2023” ครั้งนี้ ซึ่งด้วยประสบการณ์ทั้งหมดที่มีที่บริษัทได้ยึดหลักมาตรฐานระดับสากล โดยใช้กฎกติกา การจัดการแข่งขัน ที่ได้มาตรฐานมาตลอดกว่า 9 ปี รวมถึงความพร้อมของคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่ายในวันนี้เราเชื่อมั่นว่าศึกครั้งนี้จะเป็นอีกทัวนาเมนท์ใหญ่ที่สร้างความสนุกตื่นเต้นให้แก่บรรดานักกอล์ฟประทับใจกันอีกครั้งอย่างแน่นอน

สำหรับ “TPI Top Form One day Tour 2023” ครั้งนี้ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท (40ลำดับ) พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และ รางวัลอื่นๆ จาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ส่วนรางวัล Hole In One ทุกหลุม หลุมละ 10,000 บาท

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมสมัครได้ โดยคุณสมบัติผู้ร่วมแข่งขัน – นักกอล์ฟอาชีพ Touring pro,Teaching Pro ,Senior Pro – นักกอล์ฟสมัครเล่น Amateur ชายและหญิง รับจำนวนไม่เกิน 140 คน สมัครแข่งขันและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 097-012-0146 โปรโอม /line id : topform-corp