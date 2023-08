ลิโอเนล เมสซี ยังร้อนแรงไม่เลิกหลังทำ 2 แอสซิสต์ พา อินเตอร์ ไมอามี พลิกสถานการณ์เข้ารอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลถ้วยยูเอส โอเพ่น คัพ อีกรายการ

โดยในเกมรอบรองชนะเลิศดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 ส.ค. อินเตอร์ ไมอามี ตามหลัง ซินซินเนติ ไปก่อน 0-2 ก่อนที่ เมสซี จะมาทำ 2 แอสซิสต์ด้วยการโยนฟรีคิกให้ เลโอนาร์โด คัมปานา โหม่งไล่มาเป็น 1-2 นาที 68

ก่อนดาวเตะวัย 36 ปีจะโยนให้ คัมปานา โหม่งตีเสมอ 2-2 ในนาที 90+7 ก่อนจบเกมในเวลาปกติด้วยสกอร์นี้ และต้องไปสู้กันในช่วงต่อเวลาพิเศษ ซึ่งทั้ง 2 ทีมยิงเพิ่มฝั่งละลูกทำให้เสมอกัน 3-3 ต้องไปตัดสินผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษ

MESSI TO CAMPANA AGAIN AT THE DEATH TO SEND IT TO EXTRA TIME#InterMiamiCF // @opencup

pic.twitter.com/gIF0c9Z8Bw

— Major League Soccer (@MLS) August 24, 2023