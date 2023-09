ชาตรี ศิษย์ยอดธง บอสใหญ่ ONE Championship เผยระหว่างไลฟ์คุยกับแฟนมวยว่า ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่ขา และได้ขอถอนตัวจากไฟต์ใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในศึกชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวทกับ “ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ในวันเสาร์ที่ 7 ต.ค.ในรายการ ONE Fight Night 15 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย ชาตรี ระบุว่า เมื่อเร็วๆนี้ ทางซุปเปอร์บอน ได้ขอถอน เนื่องจากเจ็บที่ขา เราต้องขอโทษจริงๆกับเรื่องนี้ เราไม่อยากให้เกิดขึ้น ผมเองเสียดายมากๆ เพราะอยากดูไฟต์นี้จริงๆ อยากให้ซุปเปอร์บอนพักรักษาตัวให้หายดีก่อนไม่ต้องรีบ แล้วเราจะจัดไฟต์นี้อีกที ตอนนี้ ONE กำลังมองหาคู่ชกคนใหม่ให้ ตะวันฉาย ต่อไป