คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ประกาศแต่งตั้ง มิเชลล์ โหย่ว นักแสดงชาวมาเลเซีย ดีกรีเจ้าของรางวัลออสการ์ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ในการประชุมใหญ่ ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

นักแสดงหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง “Everything Everywhere All at Once” เคยเป็นนักกีฬาสควอชระดับแชมป์ของมาเลเซีย ก่อนจะผันตัวเข้าสู่วงการนางงาม และ วงการบันเทิง ซึ่งเธอเป็น สาวบอนด์ ชาวเอเชีย คนแรกที่ได้ร่วมเล่นในภาพยนตร์เฟรนไชส์อย่าง เจมส์ บอนด์ ในปี 1997 ในภาค “Tomorrow Never Dies”

ล่าสุด โหย่ว ในวัย 61 ปี ภริยา จอนด์ทอด อดีตประธานเฟอรารี และกีฬาฟอร์มูล่าวัน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นไอโอซีเมมเบอร์คนใหม่ ในการประชุมสมัชชาใหญ่ไอโอซี ครั้งที่ 141 ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เมื่อวันก่อน ร่วมกับ ยาอีล อาราด นักกีฬายูโดหญิง เหรียญโอลิมปิกคนแรกของทีมชาติ อิสราเอล, บาลาสซ์ ฟูร์เจส นักธุรกิจ และคีย์แมนวงการกีฬาของฮังการี, เซลิเลีย โรซาน่า อดีตนักวอลเลย์บอลเหรียญโอลิมปิก และนักการเมืองจากเปรู และ มิชาเอล มรอนซ์ คีย์แมนวงการกีฬาเยอรมนี