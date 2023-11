ยาโก อัสปาส กองหน้าจอมเก๋า เซลตา บีโก ระเบิดอารมณ์ด้วยการทุ่มจอวีเออาร์ลงพื้นหลังไม่พอใจที่ทีโดนดึงจุดโทษกลับในช่วงทดเจ็บของเกมเสมอ เซบียา 1-1

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมที่ เซลตา บีโก ซึ่งเหลือผู้เล่น 10 คนเปิดบ้านเสมอกับ เซบียา 1-1 ฟุตบอลลา ลีกา สเปน 2023-24 เมื่อวันที่ 4 พ.ย.

โดยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที 90+7 เจ้าถิ่นมาได้ลูกจุดโทษหลัง อานาสตาซิออส ดูวีคาส โดย เฆซุส นาบาส เหนี่ยวล้มในกรอบเขตโทษทว่าสุดท้ายโดนวีเออาร์ดึงกลับ

Iago Aspas has had enough of VAR 😡👀

pic.twitter.com/M6JQsWU732

— CentreGoals. (@centregoals) November 4, 2023