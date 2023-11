บัวขาว บัญชาเมฆ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น King of Muaythai ในยุคนี้ ยังไม่หยุด เตรียมคืนสังเวียนราชดำเนิน ชกส่งท้ายปี ศึก RWS : Legend of Rajadamnern

หลังจาก บัวขาว บัญชาเมฆ ยอดมวยแห่งยุค ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น King of Muaythai ในยุคนี้ได้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะคะแนน แสนชัย พีเค.แสนชัยมวยไทย ตำนานรุ่นพี่ไปแบบเอกฉันท์ในศึก BKFC เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา

ล่าสุด บัวขาว บัญชาเมฆ เตรียมหวนคืนสู่เวทีราชดำเนินเพื่อร่วมศึก RWS : Legend of Rajadamnern เป็นการส่งท้ายปี 2566 ซึ่งถือเป็นสนามมวยประวัติศาสตร์ เปรียบเสมือน “บ้านของมวยไทย” โดยจะเป็นการขึ้นเวทีในศึก RWS : Legend of Rajadamnern ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศึก Rajadamnern World Series (RWS) ที่จัดอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่สอง โดยตัว บัวขาว เองก็ยังมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนากีฬามวยเวทีราชดำเนินอีกด้วย

การกลับมาขึ้นชกที่เวทีราชดำเนินอีกครั้งของบัวขาวจะมีขึ้นในต้นเดือนธันวาคมนี้ จากการจัดของ GSV (Global Sport Ventures) ซึ่งมี นายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ เป็นประธานฝ่ายบริหารรวมถึงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนากีฬามวยราชดำเนิน และมีแนวทางสอดคล้องกันที่ต้องการจะยกระดับวงการมวยไทย และคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวงการมวยไทยไว้ ผลักดันเป็น Soft Power เผยแพร่ความเป็นไทย ความยิ่งใหญ่ของศึกครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการส่งท้ายปีด้วยศึก RWS : Legend of Rajadamnern ที่จัดว่าเป็นศึกใหญ่ของทาง RWS แล้ว แต่คาดว่าอาจจะเป็นการปูทางไปสู่ปีหน้าซึ่งบัวขาวอาจจะผันตัวเองไปชกในกติกาการต่อสู้รูปแบบอื่นๆบ้าง เพราะฉะนั้น ศึก RWS: Legend of Rajadamnern 2023 จึงเป็นศึกที่แฟนมวยไทยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

อนึ่ง ในศึก RWS : Legend of Rajadamnern เมื่อปีที่แล้ว บัวขาว ทีเคโอ โคตะ มิอุระ ไปในยกที่ 3 เมื่อเดือนสิงหาคม จากนั้นจึงน็อก โยชิฮิโระ ซาโตะ อดีตคู่ปรับเก่าในยกแรกเมื่อปลายเดือนตุลาคม และ 9 ธันวาคมปีเดียวกัน บัวขาว ได้เจอกับ โอเล็กซานเดอร์ เยฟิเมนโก้ นักมวยดาวรุ่งชาวยูเครน ซึ่งจบลงโดยไม่มีผู้ชนะ เนื่องจากเป็นการชกกันในกติกาการต่อสู้สาธิตคิกบ็อกซิ่ง ก่อนที่ในศึก Legend of Rajadamnern 2023 ครั้งล่าสุดเมื่อ 9 กันยายนที่ผ่านมา บัวขาว บัญชาเมฆ จะได้มีโอกาสชกกับ ยาสุฮิโร่ คิโดะ ซึ่งจบแบบเสมอกันไปหลังจากนักชกชาวญี่ปุ่นเกิดแผลแตกจากจังหวะศีรษะกระแทกกับบัวขาวจนแพทย์สนามไม่อนุญาตให้ชกต่อ ทั้งนี้ ศึก RWS : Legend of Rajadamnern ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ แฟนมวยสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ rajadamnern.com หรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีเวิร์คพอยท์ช่อง 23 รวมทั้งยังมีช่องทางรับชมเพิ่มเติมทาง Youtube : WorkpointOfficial และ Facebook : Workpoint Entertainment และยังมีการถ่ายทอดสดทาง ดะโซน (DAZN) บริษัทสตรีมมิงคอนเทนต์กีฬายักษ์ใหญ่ โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปกว่า 200 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก