Dohoon CGO ของ Talon Esports ออกมาเปิดเผยว่า ทางสังกัดพยายามอย่างที่สุดแล้วเพื่อรักษาคนส่วนใหญ่เอาไว้ หลังทีมเพิ่งมีข่าวช็อกแยกทางกับเพลเยอร์ Dota 2 ยกไลน์อัพ

Talon Esports เพิ่งประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในส่วนของทีม Dota 2 ด้วยการแยกทางกับเพลเยอร์ยกไลน์อัพทั้งหมด 5 คน รวมถึง 3 ผู้เล่นชาวไทยอย่าง Jabz, 23savage และ Q

โดยการแยกทางในครั้งนี้ ทางแถลงการณ์ของสโมสรออกมาระบุว่าเป็นการตกลงร่วมกันของผู้เล่นและสโมสร

อย่างไรก็ตามล่าสุดทาง Dohoon CGO ของ Talon Esports ได้ออกมาทวีตข้อความหลังประกาศดังกล่าวว่า

“เชื่อผมเถอะ เราพยายามอย่างที่สุดแล้วที่จะรักษาคนส่วนใหญ่เอาไว้ แต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ผล ผมเชื่อว่าจะได้กลับมารวมตัวกับพวกเขาอีกครั้งในอนาคต แต่จนถึงตอนนั้น โชคดีนะน้องๆ เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับทุกคน”

Believe me, we tried our best to keep the majority. But sometimes it just doesn’t work when absurd things happen.

I believe I will reunite with some of these guys in the future.

But until then good luck brothers.

Was a pleasure to work with you mofos

And since we have parted I… https://t.co/vMTgXFSXzD pic.twitter.com/LjvCdM30nS

— Dohoon (@hooondo) November 6, 2023