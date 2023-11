โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 29” ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานพระราชทานถ้วยรางวัล และทรงพระดำเนิน ระยะทาง 1 กม. ในเวลา 09.00 น. ที่ ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมี พลโท ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เฝ้ารับเสด็จ ฯ

พลโท ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ได้กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “การเดิน-วิ่งประเพณีในครั้งนี้ ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่ 29 แล้ว โดยในปีนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมงานมากกว่า 10,000 กิจกรรมเดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในงานกีฬามวลชนประเภทงานวิ่ง ที่ได้มาตรฐาน Safe Fair Fun สร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้ประชาชน สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เริ่มต้นได้ง่ายๆ อย่างเช่นการ เดิน วิ่ง ซึ่งหลายๆ คน ได้ใช้กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นการ ออกกำลังกาย เพื่อดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มุ่งเพิ่มกิจกรรมทางกายผ่านการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง รณรงค์สร้างความตระหนักถึงอันตรายจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

คุณนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการ สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. (สำนัก 5) กล่าวว่า สสส. มุ่งฟื้นฟูกิจกรรมทางกาย พร้อมส่งเสริมการใช้ “พื้นที่สุขภาวะละแวกบ้าน” เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันทุกช่วงวัย อีกทั้งนักวิ่งสามารถเข้าร่วมงานวิ่งได้อย่างมั่นใจ ในการจัดงานวิ่งที่ปลอดภัยทางด้านการแพทย์ และได้มาตรฐานสากล ตามแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยในงานกีฬามวลชน “Mass Sport Safety Ecosystem Forum” มุ่งเป้ายกระดับเป็น 1 ในสนามต้นแบบด้านความปลอดภัยและการแพทย์ให้แก่วงการงานวิ่งในอนาคต เพื่อป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ต่อตัวนักวิ่ง

ทั้งนี้ ในงานพิธีเปิดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ณ สนามกีฬากลาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) มีการจัดกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งเครื่องบินพลังยางบินภายในเวลากำหนด, เครื่องบินพลังยางจำลอง Nieuport 17, เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง, อากาศยานมัลติโรเตอร์ ระดับนักเรียน, เครื่องบินเล็กประเภทความคิดสร้างสรรค์ และเครื่องบินเล็ก 4 ช่องสัญญาณ (บินเร็ว) นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพ จาก สสส. การออกกำลังกายแอโรบิค จากชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครนายก และการแสดงการบินเครื่องบินเล็ก บังคับวิทยุ และการแสดงดนตรีของนักเรียน เป็นต้น

ขณะที่ กิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี “เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 29” ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายนนี้ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 33 กม. ฮาล์ฟมาราธอน 16 กม. และมินิมาราธอน 10 กม. พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครอบครัวเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กม. ด้วยเช่นกัน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.crma.ac.th และเฟซบุ๊กเพจ เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟ www.facebook.com/crmarun