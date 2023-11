สปาร์ตัน ภูเก็ต สนามแตก! นักกีฬาจากทั่วโลก กว่า 5,000 คน แห่ร่วมแข่งขันวิ่งวิบากอันดับหนึ่งของโลก Spartan Obstacles Race คาดท่องเที่ยวเงินสะพัดกว่า 250 ล้านบาท ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น



เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในงานแถลงข่าวเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ Phuket Spartan Trifecta and APAC Championship Weekend 2023 ณ บลูทรี จังหวัดภูเก็ต โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในช่วงระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายนนี้ บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ของ บลูทรี ภูเก็ต และเขตบริเวณธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต, ผู้ประกอบการ และ Blue Tree จับมือแน่นกับ RUNRIO Thailand และ Spartan Race Thailand พร้อมเตรียมพัฒนาต่อยอดพื้นที่ร่วมกันสร้างความยั่งยืนเรื่อง Sports & Wellness Tourism โดยวางแผนทำกิจกรรม Spartan Community Workout และ Spartan Boot Camp Festival ตลอดทั้งปี เพื่อต่อยอดการเป็น Hub of Outdoor Cross Fit ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ สำหรับเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก Phuket Spartan Trifecta and APAC Championship Weekend 2023 ในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 เป็นการจัดปีที่ 2 ถือเป็นการจัดงานในรูปแบบเทศกาลเต็มรูปแบบของ Spartan Race แบบ TRIFECTA ที่เพิ่มระยะทาง Beast 21 กม. บนพื้นที่จัดงานของบลูทรี ภูเก็ต ผนวกกับพื้นที่ทางธรรมชาติภูเขา ป่า และอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ที่เป็นเส้นทางการแข่งขันที่ยกระดับเทียบเท่าสนามแข่งขัน Spartan Race ของโลก

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายนนี้จะมีการจัดงานเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก Spartan Race Thailand 2023 จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ Spartan APAC Championship 2023 บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ณ บลูทรี ภูเก็ต และเขตบริเวณธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีความสอดคล้องต่อการส่งเสริม และร่วมขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดในด้าน Health & Wellness โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน และผู้ติดตามกว่า 5,000 คน ซึ่งคาดว่าจะสามารถกระตุ้น และสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจจากเทศกาลกีฬาเชิงท่องเที่ยว หรือ Sport Tourism ครั้งนี้ให้แก่จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียงไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวอีกว่า กีฬามวลชนอย่าง Spartan Race ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน Wellness sports และ Sport Tourism ที่เรียกได้ว่าเป็น Soft Power ขนานแท้ที่จะมาช่วยปลุก และสร้างกระแส ในการเริ่มสร้างแนวคิด Wellness ในจังหวัดภูเก็ตให้ได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างดีเยี่ยมโดยการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งความร่วมมือ และการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของการสร้างระบบนิเวศน์สู่การเป็นพื้นที่รองรับในการจัดงานเทศกาลระดับนานาชาติ และระดับโลก

“ผมขอเป็นตัวแทนเชิญชวน และต้อนรับนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน ผู้ติดตาม จาก 41 ประเทศทั่วโลกเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงในแถบอันดามันรวมถึงภาคใต้ตอนล่าง ขอให้ทุกท่านมาร่วมกันสร้างประสบการณ์ และประวัติศาสตร์โฉมใหม่ของเมืองภูเก็ตผ่านงานแข่งขันลิขสิทธิ์ระดับโลก Spartan Race Thailand 2023 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายอำนวย พิณสุวรรณ กล่าว

นอกจากนี้ RUNRIO Thailand เจ้าของลิขสิทธิ์ Spartan Race Thailand เตรียมฉลองจัดงานทะลุเป้า 2 สนาม Trifecta ชาวสปาร์ตันตัวเลขกว่าหมื่นเข้าร่วม ในปี 2023 เดินหน้าต่อขยายตลาดสู่ประเทศเวียดนามในปีหน้า ซึ่งบริหารโดยทีม Spartan Race Thailand พร้อมพัฒนารูปแบบการตลาด ดึงฐาน CrossFit ทั่ว อาเซียนที่มีแฟนเบสกว่า 1,000,000 คน ผนวกท่องเที่ยวแบบ Sports & Wellness Tours เพื่อเพิ่มระยะการร่วมงานมากขึ้นภายใต้แคมเปญ Longer Stay Campaign ในแต่ละเมืองร่วมกับ ยิม สถาบัน Wellness, Medical center และ Experienced Tours เพิ่มรายได้แบบต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเมืองเจ้าภาพในรูปแบบกีฬาเชิงท่องเที่ยว โดยในปีหน้านี้ Spartan Race Thailand และ RUNRIO Thailand ได้จัดเตรียมกิจกรรมในรูปแบบใหม่ “เต็มพิกัด” แน่นทุกเดือน พร้อมเชิญชวนชาว Spartan ทุกคนเข้าร่วมในการสร้างต้นแบบแคมเปญ Zero Waste, Yes I Do !! แคมเปญลดโลกร้อน เริ่มด้วยที่ตัวคุณ สร้างความยั่งยืนแก่สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวคุณกับชุมชนชาว Spartan ไปด้วยกัน

ทั้งนี้การแข่งขัน “Phuket Spartan Trifecta and APAC Championship weekend 2023” หนึ่งในรายการ Spartan Race World Series ถือเป็นการแข่งขันที่หฤโหด และท้าทายนักวิ่งจะต้องฝ่าฟันอุปสรรค และสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่ถูกจัดเตรียมไว้ตลอดเส้นทางการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น การวิ่งบนเส้นทางวิบาก ลุยโคลน โหนเชือก ปีนตาข่าย ไต่กำแพง และอีกมากมาย โดยมีการชิงชัยทั้งสิ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน 2566 แบ่งเป็น 5 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ Beast ระยะทาง 21 กม. (30 สิ่งกีดขวาง), Super ระยะทาง 10 กม. (25 สิ่งกีดขวาง), Sprint ระยะทาง 5 กม. (20 สิ่งกีดขวาง), Spartan Kids ระยะทางสูงสุด 3.2 กม. และ Hurricane Heat แข่งขันแบบทีม

สำหรับผู้ที่สนใจสนามติดตามรายละเอียด ได้ที่ http://www.spartanrace.co.th/ และ https://www.facebook.com/spartanracethailand