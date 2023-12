พ่อ ลีออน เจมส์ โพสต์เดือด ลูกชายโดนทีมสโมสรจีน รุมทำร้าย หวัง “บุรีรัมย์” ดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด ลั่น GU จะรออยู่

ในเกม ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2023-24 นัดที่ 5 กลุ่มเอช ที่หูโจว สปอร์ต เซ็นเตอร์ ประเทศจีน เมื่อ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่ง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกไปแพ้ เจ้อเจียง เอฟซี 3-2 ปรากฎว่าหลังเกมเกิดความรุนแรงที่ผู้เล่นและทีมงานของทั้ง 2 ทีมรุมทำร้ายกัน

ต่อมา สโมสรบุรีรัมย์ โพสต์คลิปเหตุการณ์บนเพจทางการของสโมสร พร้อมข้อความว่า “นี่หรือฟุตบอลระดับเอเชีย มาแข่งบอล หรือมาสนามรบ Is it AFC Champions League? Come to play football or come to battlefield.”



ขณะที่ ฝั่งโซเชียลมีเดียของสโมสร เจ้อเจียง เอฟซี คลื่อนไหวตอบโต้เช่นกัน โดยโพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์พร้อมข้อความระบุว่า “เมื่อกัปตันช้างศึกของคุณพูดว่า F*ck ไชนีส, และเมื่อฮีโร่ผิวขาวของคุณอวดความเป็นลูกผู้ชาย นี่เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยรักและสงบสุข”

ล่าสุด พ่อของ ลีออน เจมส์ นักฟุตบอลของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า หวังว่าสโมสรจะดำเนินการให้ถึงที่สุดนะ G𝐔 จะรออยู่



ทั้งนี้ ลีออน เจมส์ เป็นอีกหนึ่งนักเตะของบุรีรัมย์ ที่ถูกนักฟุตบอล และ สตาฟ์ของเจ้อเจียง เข้ามารุมทำร้าย