ระเบิดศึก มวยไทย ซอฟท์ เพาเวอร์ เฟสติวัล ชิงถ้วยพระราชทานฯ 3-5 ธ.ค.นี้ ที่ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จกีฬามวยไทยสู่ระดับโลก “บัวขาว-ซุปเปอร์บอน” โชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยก่อนนำคนวงการมวยร่วมจุดเทียนชัยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส “วันชาติ 5 ธันวาคม”

สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF), สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ (IFMA) กำหนดจัดการแข่งขัน “มวยไทย ซอฟท์ เพาเวอร์ เฟสติวัล” ภายใต้โครงการ “มหกรรมมวยไทยน้อมใจภักดิ์มหาราชา” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ที่ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม



การแข่งขัน “มวยไทย ซอฟท์ เพาเวอร์ เฟสติวัล” เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสการยอมรับ และศรัทธากีฬามวยไทยทั้งใน และต่างประเทศ จากงาน “เวิลด์ คอมแบท เกมส์ 2023” ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย จึงได้ต่อยอดความสำเร็จการยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยสู่การเป็นซอฟท์เพาเวอร์โลกตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นอกเหนือจากการแข่งขันมวยไทยของประเทศไทยแล้วยังจะมีนักกีฬามวยไทยของชาติสมาชิก IFMA ส่งนักกีฬาเข้าร่วม อาทิ ประเทศซาอุดีอาระเบีย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับกีฬามวยไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในอนาคต และการแข่งขันมวยไทยในระดับโลกรายการต่างๆ ต่อไป



การแข่งขัน “มวยไทย ซอฟท์ เพาเวอร์ เฟสติวัล” ภายใต้โครงการ “มหกรรมมวยไทยน้อมใจภักดิ์มหาราชา” ยังจะมีการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยของ 2 ไอดอลนักมวยไทยชื่อดังระดับโลกอย่าง บัวขาว บัญชาเมฆ ซุปเปอร์สตาร์นักมวยไทยเจ้าของค่ายมวย “บัญชาเมฆ” และซุปเปอร์บอน บัญชาเมฆ นักมวยไทยชื่อดังสังกัดบัญชาเมฆ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 นอกจากนี้นักมวยไทย ผู้เข้าร่วมงานในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 นำโดย บัวขาว และซุปเปอร์บอน จะร่วมกันจุดเทียนชัยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย



สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันวันที่ 3 ธันวาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นมีงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ต้อนรับผู้ร่วมงาน ที่ลานริมน้ำ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ ก่อนเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการบนเวที

การแข่งขันในวันที่ 4 ธันวาคม กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป มีการแสดงคีตะมวยไทย, กระบี่กระบอง, ฟันดาบ, ไหว้ครู, มวยไทยโบราณ และการแข่งขันประเภทยุวชน, เยาวชน และประชาชน รวม 15 คู่ชิงถ้วย ICONSIAM

การแข่งขันในวันที่ 5 ธันวาคม จะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เริ่มจากการแสดงชุด MUAYTHAI SOFT POWER ต่อด้วยวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงกราวกีฬา ขบวนธงชาติ ขบวนธงประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทาน ติดตามด้วย บัวขาว บัญชาเมฆ, ซุปเปอร์บอล สิงห์มาวิน และโสมรัศมี มานพยิม ต่อด้วยประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดี การบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา จากนั้นเข้าสู่พิธีการจุดเทียนรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 และการแข่งขันมวยไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ จำนวน 8 คู่



ขอเชิญชวนแฟนมวยที่สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยตลอดการแข่งขันทั้ง 3 วันมีถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย นอกจากนี้วันที่ 5 ธันวาคม 2566 จะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง 9 MCOT HD ระหว่างเวลา 18.00-19.00 น.

สำหรับคู่มวยคู่ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม มีดังนี้

คู่ที่ 1 รุ่น 51 กก.ชาย เพชรสุพรรณ ป.ประจันสี VS โมฮัมหมัด ริฟดีน (มาเลเซีย)

คู่ที่ 2 รุ่น 80 กก. ชาย จอมคน เกียรติหนองหลวง VS เบห์ซาด ทารีห์ (อิหร่าน)

คู่ที่ 3 รุ่น 48 กก.หญิง แชลนอน เคลลี่ (สหราชอาณาจักร) VS ดาเมีย ควาลาห์ (มาเลเซีย)

คู่ที่ 4 รุ่น 65 กก.ชาย ฉลามเพชร ศิษย์พนมทอง VS เพียกเดย์ ธับ (กัมพูชา)

คู่ที่ 5 รุ่น 51 กก.หญิง ชบาแก้ว ส.แก่นจันทร์ชัย VS เหวียน อันนี่ ลินห์ (ลูกครึ่งเวียดนาม-ฝรั่งเศส)

คู่ที่ 6 รุ่น 57 กก.ชาย ฉัตรเพชร นิโลบลไฟท์คลับยิม VS วู ชาน ลี (เกาหลีใต้)

คู่ที่ 7 รุ่น 51 กก.หญิง เคนเนดี้ เมเซ่ (สหรัฐ) VS ดานี่ รัสตุน (ออสเตรเลีย)

คู่ที่ 8 รุ่น 57 กก.หญิง จอมยุทธเหยิน สุรัตน์ ยิม VS จูดี้ อูมเบอร์ (สกอตแลนด์)

คู่ที่ 9 รุ่น 57 กก.ชาย เจ้าตาปี ศ.พันรังษี VS รูอัชห์ กอร์ดอน (อิสราเอล)

คู่ที่ 10 รุ่น 56 กก.หญิง ขวัญใจ ส.ตะวันรุ่ง VS บรอนเต้ ซิมซัน-เฮย์ (ออสเตรเลีย)

คู่ที่ 11 รุ่น 70 กก.ชาย พ็อก บิล แฟร์เท็กซ์ (ฟินแลนด์) VS ชายาน เฮย์ดารี่ (อิหร่าน)