ศึกมวย ONE รายการ ONE ฟรายเดย์ ไฟต์ 58 หรือ ONE ลุมพินี 58 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ที่เวทีลุมพินี

คู่ที่ 7 มวยไทย รุ่นฟลายเวต เป็นการดวลกันระหว่าง “ขุนศอกผีดิบ” เมืองไทย พีเค.แสนชัยฯ นักชกชาวไทยวัย 30 ปี กับ นักรบ แฟร์เท็กซ์ นักชกรุ่นน้อง วัย 25 ปี

ยกแรกทั้งสองคนยังดูเชิงกันอยู่ และหาจังหวะออกอาวุธ แต่ยังไม่มีจังหวะที่ทำให้คู่ต่อสู้ออกอาการแบบจะแจ้ง

ยกที่สอง ทั้งสองคนเริ่มออกอาวุธกันอย่างจะแจ้ง โดยในเฉพาะในฝั่งของ นักรบ ที่มีโอกาสได้รัวหมัดใส่ เมืองไทย ในช่วงกลางยก ก่อนจะเดินหน้าออกหมัดขวาใส่นักชกรุ่นพี่อยู่เป็นระยะ ส่วนเมืองไทยก็มีจังหวะได้ศอกเน้นๆเข้าที่หน้าเช่นกัน

มาในยกที่สาม ทั้งคู่สาดอาวุธใส่กันไม่ยั้งเพื่อหวังทำคะแนน ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนๆ โดยเมืองไทย อาศัยความเก๋าในการเดินหน้าเข้าทำใส่ ในขณะที่นักรบเองก็ไม่ยอมหาจังหวะสวนกลับได้เช่นกัน จนเสียงระฆังหมดยกดังขึ้นท่ามกลางความมั่นใจของทั้งคู่

ผลปรากฎว่าครบสามชก กรรมการชูมือให้ นักรบ เป็นฝ่ายที่เอาชนะคะแนนแบบไม่เป็นเอกฉันท์ 2-1 เสียง พร้อมรับเงินรางวัลโบนัส จาก “บอส” ชาตรี ศิษย์ยอดธง ไปอีก 350,000

ในขณะที่ เมืองไทย พีเค.แสนชัยฯ ก้ได้รับเงินรางวัลโบนัสจาก บอสชาตรี เช่นกัน 350,000 บาท

หลังการชก นักรบ แฟร์เท็กซ์ กล่าวว่า “วันนี้ผมได้ต่อยกับพี่เมืองไทย พี่เมืองไทยคือไอดอลของผม แต่วันนี้ผมเอาชนะพี่เขาได้ ผมดีใจมากๆครับ”

“ขอบคุณบอสชาตรี ขอบคุณขอบครัวแฟร์แท็กซ์ ขอบคุณๆแฟนๆที่ตามมาเชียร์ด้วยครับ”