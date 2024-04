ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ๊อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เฉพาะกาล ป้ายแดง เผยเป้าหมายชัดเจนในการล่าแชมป์โลกวันจาก คู่ปรับเก่า อย่างตะวันฉาย

ศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่เวทีมวยลุมพีนี คู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลก ONE คิกบ๊อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เฉพาะกาล ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน จอมเตะก้านคอวัย 33 ปี จากพัทลุง บดเอาชนะคะแนน มารัต กริกอเรียน นักสู้วัย 32 ปี คู่ปรับเก่าจากอาร์เมเนีย คว้าชิงแชมป์โลก ONE คิกบ๊อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) มาครองได้สำเร็จ

หลังจบการแข่งขัน ซุปเปอร์บอน เผยว่า เป็นแมตช์ที่หนักมาก แต่ทุกอย่างทำได้ตามที่วางแผนไว้ เรามีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วคือการเดินหน้าคว้าแชมป์ทั้งมวยไทย และคิกบ๊อกซิ่ง ทั้งจาก ตะวันฉาย และชิงกิซ อัลลาซอฟ ให้ได้