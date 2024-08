แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ประกาศคว้าตัว อิลคาย กุนโดกัน กองกลางทีมชาติเยอรมนีกลับมาร่วมทีมเป็นหนที่สองจาก บาร์เซโลนา แบบไม่มีค่าตัวด้วยสัญญา 1 ปีพ่วงออปชั่นอีก 1 ปี

ก่อนหน้านี้ กุนโดกัน วัย 33 ปีตกเป็นข่าวว่ากำลังพิจารณาทางเลือกในการย้ายออกจาก บาร์เซโลนา ในตลาดซัมเมอร์นี้ทั้งๆ ที่เพิ่งย้ายมาค้าแข้งเพียงหนึ่งซีซั่นซึ่งทีมเต็งที่จะได้ตัวเขาไปเสริมทัพนั่นก็คือ แมนฯ ซิตี้ อดีตต้นสังกัดซึ่ง เป๊ป กวาร์ดิโอลา เฮดโค้ช “เรือใบสีฟ้า” ได้ไฟเขียวในการดึงอดีตลูกทีมรายนี้กลับสู่ถิ่น เอติฮัด สเตเดียม อีกครั้ง

จนล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ส.ค. แมนฯ ซิตี้ แถลงซิว กุนโดกัน กลับมาร่วมทีมคำรบสองแบบไม่มีค่าตัว โดยจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา 1 ปีพ่วงออปชั่นขยายออกไปอีก 1 ปี และจะสวมเสื้อเบอร์ 19

