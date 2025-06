ลิเวอร์พูล ประกาศคว้าตัว อาร์มิน เปชชี นายด่านดาวรุ่งฮังการีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ พร้อมเป็นแข้งใหม่รายที่ 2 ของ “หงส์แดง” ในตลาดซัมเมอร์นี้

ก่อนหน้านี้ ลิเวอร์พูล ตกเป็นข่าวว่ากำลังจะปิดดีล เปชชี ผู้รักษาประตูวัย 20 ปีของ ปุสกัส อคาเดเมีย มาเสริมทัพหลังบรรลุข้อตกลงทุกอย่างแล้ว

We have agreed a deal to sign Armin Pecsi from Puskas Akademia 🙌

— Liverpool FC (@LFC) June 7, 2025