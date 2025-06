“หลุยส์ มหากาฬ” ควง “อริสา ปิยะมานิต” คว้ารางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยม (Player Of The Year) ชายและหญิง ศึกกอล์ฟเยาวชน เอสเอที-จีพีเอส จูเนียร์ ทัวร์ 2025 พรีเซนเตด บาย การ์มิน ประจำปี 2568 ด้าน “กิตติภพ-กันต์กวี” ปิดฉากคว้าแชมป์รุ่นใหญ่

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ เอสเอที-จีพีเอส จูเนียร์ ทัวร์ 2025 พรีเซนเตด บาย การ์มิน แข่งขัน 6 รายการ โดยทุกรายการได้รับการบันทึกผลแข่งขันโดย จูเนียร์ กอล์ฟ สกอร์บอร์ด (Junior Golf Scoreboard) และสะสมคะแนน เวิลด์ อเมเจอร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง (World Amateur Golf Ranking-WAGR) แบ่งการเล่นออกเป็น 2 ดิวิชั่น ชายและหญิง ประกอบด้วย ดิวิชั่น วาร์ซิตี้ และ จูเนียร์ วาร์ซิตี้ และในแต่ละดิวิชั่นแบ่งออกเป็นรุ่นอายุ 15-18 ปี และ 12-14 ปี โดยแชมป์รุ่นวาร์ซิตี้ ทุกสนามได้สิทธิ์ร่วมแข่งขันรายการ เอฟซีจี คัลลาเวย์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ค.นี้ ทั้งนี้ยังให้สิทธิ์นักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมสูงสุด 30 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เอสเอที-จีพีเอส จูเนียร์ กอล์ฟ แคมป์” ได้พัฒนาฝีมือกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มทักษะการเล่นกอล์ฟที่ดีขึ้น

ล่าสุด ในรอบสุดท้ายของการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน “เอสเอที-จีพีเอส จูเนียร์ ทัวร์ 2025 พรีเซนเตด บาย การ์มิน” สนามสุดท้าย รายการ “เป็ปเปิ้ล ซีรี่ส์ หัวหิน จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท ที่สนามกอล์ฟ ปาล์มฮิลส์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ เรสซิเดนซ์ จ.เพชรบุรี พาร์ 72 ปรากฏว่า รุ่นใหญ่สุด รุ่นวอร์ซิตี้ 15-18 ปี ประเภทชาย กิตติภพ ฉันท์แต่ง ที่นำจากรอบที่ 2 เก็บอีเวนพาร์ 72 ในวันสุดท้ายทำสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 211 คว้าแชมป์สำเร็จ โดยมี ลูบานซี่ เซแลน จากแอฟริกาใต้ คว้าอันดับ 2 สกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 215 และอันดับ 3 กษิติ์เดช ธนธัญญา สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 220

ขณะที่ รุ่นวาร์ซิตี้ 15-18 ปี หญิง แชมป์เป็นของ กันต์กวี ลินจงสุบงกช ที่จบด้วยสกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 214 โดยมี ปวีณ์ธิดา แรมเมือง ทำสกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 217 คว้าอันดับ 2 และ ณัทชารีย์ คุณปสุต คว้าอันดับ 3 สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 222

กิตติภพ ฉันท์แต่ง จากราชบุรี วัย 14 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่กับสถาบันเอเจจีเอ ในสหรัฐอเมริกา เผยว่า “ด้วยคอนดิชั่นสนามที่ค่อนข้างยากทำให้ต้องตั้งใจในทุกช็อต ผลที่ออกมาคว้าแชมป์สำเร็จ มันยอดเยี่ยมมาก และนี่เป็นครั้งแรกที่มาแข่งขันในรายการนี้ เป็นทัวร์นาเม้นท์เยาวชนที่ดีรายการหนึ่งในบ้านเรา จากนี้มีกำหนดเดินทางกลับอเมริกาในเดือนสิงหาคม เมื่อจบการศึกษาที่นั่นตั้งเป้ากลับมาเทิร์นโปรที่ประเทศไทย”

ส่วนรุ่นวาร์ซิตี้ 12-14 ปี ชาย แชมป์เป็นของ ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 220, อันดับ 2 ศุภกร เวชสุภาพร สกอร์รวม 17 โอเวอร์พาร์ 233 และอันดับ 3 สิทธิเจฎฐก์ วูวงศ์ สกอร์รวม 21 โอเวอร์พาร์ 237, รุ่น วาร์ซิตี้ 12-14 ปี หญิง แชมป์เป็นของ โบมิน จุง จากเกาหลีใต้ สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 218, อันดับ 2 กัญญาภัค ธนธัญญา และ อารียา ทอโทร่า จบสกอร์รวมเท่ากัน 3 โอเวอร์พาร์ 219

ทางด้าน จูเนียร์ วอร์ซิตี้ ดิวิชั่น รุ่น 15-18 ปี ชาย แชมป์เป็นของ วรวลัญช์ สุวรรณชีพ สกอร์รวม 47 โอเวอร์พาร์ 263, รุ่น 15-18 ปี หญิง แชมป์เป็นของ รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ สกอร์รวม 17 โอเวอร์พาร์ 233, รุ่น 12-14 ปี ชาย แชมป์เป็นของ ภูวสิษฏ์ ปิยมานิต สกอร์รวม 19 โอเวอร์พาร์ 235, รุ่น 12-14 ปี หญิง แชมป์เป็นของ ฮันนาห์ คัง จากเกาหลีใต้ สกอร์รวม 13 โอเวอร์พาร์ 229

สำหรับรางวัลพิเศษประจำปีมีดังนี้ ตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยม (Player Of The Year) ฝ่ายชาย หลุยส์ มหากาฬ, ฝ่ายหญิง อริสา ปิยะมานิต, นักกอล์ฟทำสกอร์เฉลี่ยดีที่สุด รุ่น 15-18 ปี ฝ่ายชาย หลุยส์ มหากาฬ, ฝ่ายหญิง กรวรรณ เบ็ญนุกูล รางวัลทำสกอร์ดีสุดในหลุมพาร์ 3 เป็นของ ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ, รางวัลทำสกอร์ดีสุดในหลุมพาร์ 4 เป็นของ ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ, รางวัลทำสกอร์ดีสุดในหลุมพาร์ 5 เป็นของ ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร, รางวัลนักกอล์ฟแม่นยำในการเล่น (Green in Regulation) เป็นของ ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ, รางวัลนักกอล์ฟสถิติไดร์ฟแม่นยำที่สุด เป็นของ ศศิอรร์ วัฒนากร, รางวัลตีไกล ฝ่ายชาย ชัยภัทร ประมวลมาศ ฝ่ายหญิง เขมณัฏฐ์ ศรลัมพ์, รางวัลทำเบอร์ดี้มากที่สุด ฝ่ายชาย ชัยภัทร ประมวลมาศ ฝ่ายหญิง ชณิชา กิจจารักษ์