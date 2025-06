แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ประกาศแต่งตั้ง เปปิน ไลน์เดอร์ส อดีตมือขวาของ เจอร์เกน คล็อปป์ สมัยคุมทัพ ลิเวอร์พูล เปิดรับตำแหน่งผู้ช่วย เป๊ป กวาร์ดิโอลา สำหรับซีซั่นใหม่ที่กำลังมาถึง

โดย ไลน์เดอร์ส เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของ คล็อปป์ กับ ลิเวอร์พูล เมื่อปี 2018 ซึ่งเจ้าตัวก็มีส่วนในการพา “หงส์แดง” ซิวแชมป์มาครองหลายรายการทั้ง พรีเมียร์ลีก อังกฤษ, เอฟเอ คัพ, คาราบาว คัพ, ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก, ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ และฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ

อย่างไรก็ตาม ไลน์เดอร์ส อำลา ลิเวอร์พูล พร้อมกับ คล็อปป์ หลังจบฤดูกาล 2023-24 ก่อนจะเข้ารับงานเป็นเฮดโค้ช เรดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก เมื่อเดือน พ.ค. 2024

ถึงกระนั้นสุดท้ายแล้ว ไลน์เดอร์ส ได้แยกทางกับ ซัลซ์บวร์ก ในเดือน ธ.ค.ปีเดียวกัน เนื่องจากพาทีมทำผลงานได้น่าผิดหวังก่อนว่างงานมานับแต่นั้น

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ไลน์เดอร์ส จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยของ เป๊ป ที่ แมนฯ ซิตี้ สำหรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังมาถึง

We're delighted to confirm two key appointments to @PepTeam's first team coaching set-up.

Pepijn Lijnders has been appointed as assistant coach while James French joins as set-piece coach.

— Manchester City (@ManCity) June 10, 2025