เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568 ที่โรงเบียร์เยอรมัน ตะวันแดง พระราม 3 I AM LEGEND THAILAND ร่วมกับ The Stadium จัดงานแถลงข่าว “Steven Gerrard Fan Meet” โดยมีผู้สนับสนุน เครื่องดื่มคาราบาว, กาแฟอรุณ และ BOLT PERFORMANCE ENERGY GEL

โดย “Steven Gerrard Fan Meet” ถือเป็นครั้งแรกของ สตีเวน เจอร์ราร์ด ที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อพบกับแฟนบอล “หงส์แดง” โดยเฉพาะ พร้อมกิจกรรมมากมายที่ให้แฟนบอลได้ใกล้ชิดกับยอดกองกลางกัปตันทีมลิเวอร์พูลแบบที่ไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อน เพื่อให้สาวก “หงส์แดง” ได้หายคิดถึง และเก็บไว้เป็นความทรงจำ

กมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์ครั้งสำคัญให้กับแฟนบอลชาวไทยกับการจัดงาน Steven Gerrard Fan Meet ครั้งนี้ ซึ่งการสนับสนุนนี้เป็นไปตามแนวทางของบริษัทฯ ที่มุ่งเชื่อมโยงแบรนด์กับกีฬาที่มีพลังอย่างฟุตบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเตะในตำนานอย่าง สตีเวน เจอร์ราร์ด ที่แฟนบอลไทยรักและศรัทธา คาราบาว เชื่อมั่นว่า การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยเติมเต็มความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้แฟนบอลทุกคน และเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจดจำ และผมในฐานะแฟนลิเวอร์พูลคนหนึ่งรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษที่ได้มีส่วนร่วมในงานนี้ เพราะนี่คือโอกาสที่แฟนหงส์แดงในไทยจะได้ใกล้ชิดกับฮีโร่ของตัวเอง”

“แคมเปญ ‘เชียร์บอล เชียร์บาว’ คือการแสดงออกถึงจุดยืนของเรา ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในทุกโมเมนต์ของแฟนบอลไทย ไม่ว่าจะเป็นแฟนทีมใด คาราบาวพร้อมเป็นพลังงานแห่งความเชียร์ให้กับทุกคน”

ด้าน วิสรุต พัตน์ดำรงจิตร (คุณตอง) CEO, I AM LEGEND THAILAND Co., Ltd. กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้มาจากความตั้งใจของทั้ง สตีเวน เจอร์ราร์ด และทีมงาน ที่อยากมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับแฟนบอลไทย เมื่อทาง I AM LEGEND ได้รับโอกาสในการประสานงาน จึงชักชวน The Stadium เข้ามาร่วมมือกัน สู่การจัดงานครั้งนี้อย่างจริงจัง ซึ่ง เจอร์ราร์ด จะเดินทางมาประเทศไทยระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน โดยในวันที่ 21 จะร่วมงาน ที่ซีคอนสแควร์ และวันที่ 22 จะเป็นวันจัดงาน แฟนมีต ที่จะเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น Private Talk, Talk Show, Meet & Greet และการสัมภาษณ์พิเศษกับสื่อ ทั้งนี้แฟนบอลยังสามารถร่วมสนุกกับแคมเปญจากแบรนด์ผู้สนับสนุน ทั้งเครื่องดื่มคาราบาว, กาแฟอรุณ และ BOLT PERFORMANCE ENERGY GEL เพื่อลุ้นบัตรเข้าร่วมงาน ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อแฟนบอลโดยเฉพาะ โดยเราจำหน่ายบัตรผ่านเพจ i am Legend ส่วนบรรยากาศในวันงานเราคาดว่าจะเต็มไปด้วยพลัง ความสุข และความทรงจำที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะการได้ฟัง สตีเวน เจอร์ราร์ด เล่าประสบการณ์ด้วยตนเอง”

ขณะที่ สุวินัย โพธิไพโรจน์ (คุณแจ็คเล็ก) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THE STADIUM กล่าวว่า “ชื่อของ สตีเวน เจอร์ราร์ด คือความทรงจำสำคัญของแฟนลิเวอร์พูล และเราเชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของแฟนบอลไทยที่จะได้ใกล้ชิดกับตำนานของจริง ซึ่งกิจกรรมในวันงานจะมีทั้ง Private Talk, Talk Show, Meet & Greet รวมถึงการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เราตั้งใจออกแบบทุกรายละเอียดเพื่อให้แฟนๆ ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และนี่คือโอกาสที่หายากมากสำหรับแฟนบอลชาวไทย ผมขอเชิญชวนแฟนๆ ทุกคน ไม่ว่าจะเชียร์ทีมไหน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ ในงาน ‘Steven Gerrard Fan Meet’ วันที่ 22 มิถุนายน 2568 ที่ The Cloud at Metropoint Bangkok Hotel ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป”