สุพรรณบุรี พร้อมเต็มร้อย พม. และโอลิมปิคไทย ฯ ตรวจความพร้อมก่อนจัดกิจกรรม “OLYMPIC DAY SUPHANBURI 2025” อย่างยิ่งใหญ่ 13–14 มิถุนายนนี้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานการจัดกิจกรรม OLYMPIC DAY 2025 พร้อมด้วยนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมขั้นสุดท้าย ก่อนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “OLYMPIC DAY SUPHANBURI 2025” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–14 มิถุนายนนี้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันโอลิมปิกสากล (Olympic Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี ท่ามกลางบรรยากาศความร่วมมือและการเตรียมงานอย่างเข้มข้นจากทุกภาคส่วน

“OLYMPIC DAY SUPHANBURI 2025” ดำเนินตามแนวคิดของปิแอร์ เดอ กูแบร์แต็ง ผู้ก่อตั้งโอลิมปิกสมัยใหม่ ที่เน้น “การมีส่วนร่วมสำคัญกว่าชัยชนะ” โดยนำพลังของกีฬาเชื่อมโยงผู้คนผ่านค่านิยมจิตวิญญาณโอลิมปิก ได้แก่ ความเป็นเลิศ มิตรภาพ และความเคารพ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกายอย่างทั่วถึงตามแคมเปญ “Let’s Move” ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ด้านความเท่าเทียมทางเพศ การป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการกีฬา (Safe Sports) และสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กรอบความร่วมมือ UN Sports for Climate Action อีกทั้งเส้นทางการเดิน-วิ่งยังออกแบบให้เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก ภายใต้แนวคิด “It’s not the goal, but the journey”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า “กิจกรรม OLYMPIC DAY ครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงงานวิ่ง แต่เป็นพื้นที่สร้างพลังทางสังคม เรานำกีฬามาสร้างบทสนทนาเรื่องสิทธิ ความเท่าเทียม ความปลอดภัย และการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นคุณค่าสากลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโอลิมปิกและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” พร้อมเสริมว่า “กระทรวง พม. ได้นำแนวคิด Safe Sport มาจัดกิจกรรมเป็นรูปธรรมผ่านนิทรรศการ เวิร์กช็อป เพื่อยุติความรุนแรงทุกรูปแบบในวงการกีฬา โดยเฉพาะกับเด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง”

ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานการจัดกิจกรรม ฯ เปิดเผยว่า “OLYMPIC DAY SUPHANBURI 2025 เป็นมากกว่างานวิ่ง เพราะเราต้องการให้ทุกคน ‘ขยับด้วยความหมาย’ ไม่ว่าคุณจะวิ่งระยะไกลหรือแค่ก้าวมาเชียร์ เราอยากให้ทุกคนสัมผัสถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วม โดยแนวคิดหลักคือ “It’s not the goal, but the journey” นำพลังของกีฬาเชื่อมโยงผู้คนผ่านค่านิยมจิตวิญญาณโอลิมปิก ได้แก่ ความเป็นเลิศ มิตรภาพ และความเคารพ พร้อมสนับสนุนแคมเปญ ‘Let’s Move’ ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบ UN Sports for Climate Action และแนวของการสร้างการมีส่วนร่วมได้อยู่ในทุกกิจกรรมของการจัดงาน เพราะหากขาดใครคนใดคนหนึ่ง กิจกรรมครั้งนี้คงไม่สำเร็จ”

นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า “จังหวัดสุพรรณบุรีมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ระบบจราจร ความปลอดภัย การแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงจิตอาสา ชุมชนและภาคประชาชนที่พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพอย่างอบอุ่น การจัดงานครั้งนี้ยังมีความสำคัญในมิติการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่น เพราะนักวิ่งกว่า 7,000 คนและครอบครัวที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ จะได้สัมผัสทั้งวัฒนธรรม ดนตรี อาหารพื้นถิ่น และวิถีชีวิตสุพรรณบุรี ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง”

นายศุภวัฒน์ จงศิริ “ศุภักษร” ผู้บริหารบริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรมครั้งนี้ กล่าวว่า “การจัด OLYMPIC DAY ในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นความท้าทายที่งดงาม เราได้เห็นพลังแห่งการมีส่วนร่วมจากทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแท้จริง ทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สมาคมกีฬา และภาคประชาชน ต่างมีบทบาทสำคัญในการทำให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราไม่ได้จัดแค่งานวิ่ง แต่เราสร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจให้กับคนทุกกลุ่ม และเชื่อว่าจะสร้างความสุขให้กับนักวิ่ง และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี”

ในวันที่ 13 มิถุนายน กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ด้วยการเปิดรับเสื้อและ BIB ที่โรงยิม 600 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปิดให้บริการถึงเวลา 21.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกว่า 7,000 คน รวมถึงจะมีกิจกรรม “OLYMPIC DAY FAIR 2025” นำเสนอ SPORTIANMENT ทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงด้านดนตรีจากสุพรรณบุรีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสร้างแรงบันดาลใจ อาทิ คีตะมวยไทย เต้นแอโรบิกกระบี่กระบอง บาสเก็ตบอล 3×3 และการสาธิตกีฬาเคอร์ลิง พร้อมร้านค้าร้านอาหารของดีบ้านฉันสุพรรณบุรี และรถ FOOD TRUCK สุดเก๋จากทั่วประเทศ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์กีฬา รวมทั้งกิจกรรม-นิทรรศการจากหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ รวมถึงการเสวนาจาก ดร.สุวรรณา ศิลปอาชาประธานการจัดกิจกรรม ฯ , คุณสิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงาน UNFPA ประเทศไทย และผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และการพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจจากนักกีฬาฮีโร่โอลิมปิก าทิ เล็ก ชนาธิป ซ้อนขำ , โค้ชเช , เทวินทร์ หาญปราบ , แวว สายสุนีย์ จ๊ะนะ , ไก่ ปวีณา ทองสุก , ขาวผ่อง สิทธิชูชัย และนักกีฬาโอลิมปิกชาวสุพรรณบุรี ลูกหมุน ทองผาภูมิ วงศ์สุขดี เพื่อย้ำบทบาทของกีฬาในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความปลอดภัย

วันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งจริง โดยเปิดสองระยะ ได้แก่ Fun Run 5.8 กม. และ Mini Marathon 12.5 กม. เส้นทางวิ่งผ่านแลนด์มาร์กสำคัญทั่วเมืองสุพรรณบุรี ได้แก่ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ประตูเมืองสุพรรณบุรี อุทยานมังกรสวรรค์ หอนาฬิกาบรรหาร-แจ่มใส หอคอยบรรหาร-แจ่มใส และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 7,000 คน จะได้รับเสื้อวิ่ง เหรียญที่ระลึก และประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมบริการทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา จุดบริการน้ำดื่ม และช่างภาพตลอดเส้นทาง รวมถึงมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมโอลิมปิก อาทิ การประดิษฐ์คบเพลิงโอลิมปิก กิจกรรมวาดภาพ ค่านิยมโอลิมปิก และ Mini Olympic Games และยังมีโซนร้านอาหารและของดีจากสุพรรณบุรี รวมถึง Food Truck หลากหลายรายการในงาน Olympic Day Fair จนถึงเวลา 12.00 น. พร้อมขอความร่วมมือประชาชนศึกษาเส้นทางการเดินทางและแผนผังพื้นที่งานล่วงหน้า รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้ถนนบางช่วงเวลาในวันที่ 14 มิถุนายน เนื่องจากจะมีการปิดการจราจรบางเส้นทาง เพื่อความปลอดภัยของกิจกรรมเดิน-วิ่ง

กิจกรรมในครั้งนี้ยังส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการคัดแยกขยะ ลดการใช้โฟม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบลงทะเบียนและออกใบประกาศนียบัตร เพื่อลดการใช้กระดาษ กิจกรรม “OLYMPIC DAY SUPHANBURI 2025” ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการใช้กีฬาเป็นพลังบวกในการสร้างสังคมที่เท่าเทียม ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเติมเต็มเศรษฐกิจชุมชน ผ่านกิจกรรมที่มีความหมายต่อทุกคน ไม่ใช่แค่เฉพาะนักกีฬา แต่รวมถึงครอบครัว ชุมชน นักท่องเที่ยว และทุกหัวใจที่ก้าวมามีส่วนร่วมกับการจัดงาน โดยมีหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดงาน อาทิ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , จังหวัดสุพรรณบุรี , การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ,กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี , เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี , สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี , องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) , บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) , บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด , บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่นจำกัด และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน