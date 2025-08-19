ซุปเปอร์บอล ภราดร ศรีชาพันธุ์ พร้อมด้วย น้องเฌอลีน-พันน์นรินทร์ ศรีชาพันธุ์ ลูกสาวของอดีตนักเทนนิสระดับมือวางอันดับ 9 ของโลก ชวนนักกอล์ฟทั่วประเทศ ร่วมแข่งขันงานกอล์ฟสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว Like Father, Like Son Golf Day 2025 by Cetilar ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 ที่ ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

บริษัท คิดไซด์โค้ง จำกัด จัดทัวร์นาเมนต์กอล์ฟที่พ่อและลูกจะได้ร่วมกันลงแข่งขัน เพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ทักษะสำคัญในชีวิตไปพร้อมๆ กัน ทั้งความอดทน วินัย การวางแผน และน้ำใจนักกีฬา พร้อมกิจกรรมมากมาย ทั้งดินเนอร์บุฟเฟต์สุดหรู, Networking Party, พิธีมอบรางวัล, Lucky Draw มูลค่ารวม 50,000 บาท รวมถึงมุมถ่ายภาพสวยๆ เก็บภาพประทับใจของทุกคนในครอบครัว ที่จะทำให้วันนี้กลายเป็นความทรงจำที่ครอบครัวของคุณไม่มีวันลืม

นอกจากนี้เด็กๆทุกคนยังได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในกิจกรรม Golf Clinic ซึ่งเป็นคลินิกสอนกอล์ฟให้กับน้องๆ นำโดย โปรเจนนี่ ณภัคนรี ศิริธร ผู้ก่อตั้งสถาบัน Perfected, โปรกุล กัญญ์กุลณัช โกสุมสวัสดิ์ และ โปรมายมิ้น สุธาสินี ศรีเดช ซึ่งได้มาให้ความรู้แบบเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมงเต็มก่อนเริ่มออกรอบอีกด้วย

Like Father, Like Son Golf Day 2025 by Cetilar เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 ตุลาคม 2568 ค่าสมัคร เพียง 15,000 บาท/คู่ รวมกรีนฟี แคดดี้ รถกอล์ฟ ของที่ระลึก ( เสื้อ / ร่ม ) และดินเบอร์บุฟเฟต์นานาชาติ

และสำหรับ 15 คู่แรกที่ลงสมัคร จะได้รับสิทธิพิเศษ จาก Cetilar ที่จะสอนเตรียมร่างกายก่อนออกรอบโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพด้านกีฬามืออาชีพ

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : Like Father, Like Son Golf Day 2025 หรือคลิกลิงค์ m.me/703900306148696 หรือเบอร์โทรศัพท์ 0825815418 ( คุณเม )

