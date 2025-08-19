สรวงศ์ เทียนทอง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา รับทราบปัญหานักกีฬาชุดซีเกมส์ ยังไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง เผยคุยกรมบัญชีกลาง เร่งรัดบิกจ่าย 1-2 วัน นักกีฬาได้รับเงิน

สืบเนื่องจากการประชุมกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของสมาคมกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 18 ส.ค.68 โดยครั้งนี้ป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 248,520,000 บาท โดยมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 208,452,137.69 บาท คงเหลือ 40,346,430.31 บาท ที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับสมาคมกีฬาฯเพื่อเป็นเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่ตกค้างมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยกองทุนฯ ได้ขอให้สมาคมกีฬาฯที่ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายมายังฝ่ายคลังฯของกองทุนฯ ภายใน 7 วัน คือ ก่อนวันที่ 31 ส.ค.นี้.นั้น

จากกรณีดังกล่าว นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ตนมองว่าปัญหาการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้นักกีฬาล่าช้าและมียอดค้างจ่ายสะสมมากว่า 4 เดือนนี้ ถึงตอนนี้ ครบสองสัปดาห์ที่ทางท่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และ กองทุนฯ ได้รับปาก ขณะนี้ยังไม่เห็นความคืบหน้า แต่กลับเป็นการโยนปัญหามาให้สมาคมกีฬาต่อการส่งเอกสารโดยอ้างว่าเป็นความล่าช้าของสมาคมกีฬาเอง ดังนั้นเราจึงคิดว่าถ้ามันจะต้องอายไปทั้งอาเซียนคงต้องยอมเป็นข่าวแล้ว ย้ำถือเป็นความอับอายและถือเป็นยุคตกต่ำของกีฬาไทย ที่ไม่ควรเกิดขึ้นประเทศเจ้าภาพแต่นักกีฬายังไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงถือเป็นเรื่องน่าเศร้าใจมาก วันที่ 25 ส.ค.นี้ จะมีการประชุมโอลิมปิคฯ ทุกสมาคมที่ยังไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมของนักกีฬา ค่าอาหารที่พักตั้งแต่มีนาคม หรือ เมษายน ขอให้มารวมตัวกันที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ เพื่อจะมาถกปัญหานี้ร่วมกัน

ล่าสุดเมื่อ 19 ส.ค. นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวว่า รับทราบถึงปัญหา และวันนี้ได้มการประสานไปยังท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์ (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง) ซึ่งเป็นผู้ดูแลกรมบัญชีกลาง จริงๆ แล้วจบตัวนี้มีแล้ว และอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แล้ว แต่ขั้นตอนในการเบิกจ่ายใช้เงินจะต้องผ่านกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้ประสานให้มีการเร่งรัด ภายในวันสองวันนี้ น่าจะแล้วเสร็จ

“ท่านจุลพันธ์ ให้คำตอบมาแบบนี้ว่าจะไปเร่งรัดกรมบัญชีกลางให้ ภายใน 1-2 วันงบตัวนี้จะอนุมัติแน่นอน ตัวงบประมาณมีอยู่แล้ว แต่จะใช้งบการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ต้องให้กรมบัญชีกลางรับรอง”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระประชวร ฉบับที่ 5
2

มหาดไทย ย้ายใหญ่ 25 ตำแหน่ง ผู้ว่าหนองบัวฯ ขึ้นอธิบดีพช. ทศพล ผู้ตรวจขึ้นผู้ว่าฯเชียงใหม่ สีน้ำเงินเข้ากรุรูด
3

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ตั้งสติให้ดี ระวังเหนื่อยฟรี ตกที่นั่งลำบาก
4

อดีตนางเอกดัง ยุค 90 ปัจจุบันติดยศนายพัน มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพด้วย
5

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 18 สิงหาคม 2568
6

มาดามรถถัง ส่งยานเกราะล้อยาง-ช่างซ่อม เข้าประจำชายแดนไทย-กัมพูชา ประกาศช่วยไม่มีค่าใช้จ่าย
7

สลด! พ.ต.ต. สารวัตรสอบสวน จบชีวิตตัวเองในรถ ตร.ตรวจสอบพบปืนตกอยู่
8

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค.68 อัปเดตล่าสุด ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
9

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
10

ครูสาวแชร์ประสบการณ์ เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นออทิสติกตอนอายุ 24 ปี เล่าเหตุที่ต้องไปตรวจ คำพูดหมอฉุดสติ