สรวงศ์ เทียนทอง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา รับทราบปัญหานักกีฬาชุดซีเกมส์ ยังไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง เผยคุยกรมบัญชีกลาง เร่งรัดบิกจ่าย 1-2 วัน นักกีฬาได้รับเงิน
สืบเนื่องจากการประชุมกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของสมาคมกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 18 ส.ค.68 โดยครั้งนี้ป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 248,520,000 บาท โดยมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 208,452,137.69 บาท คงเหลือ 40,346,430.31 บาท ที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับสมาคมกีฬาฯเพื่อเป็นเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่ตกค้างมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยกองทุนฯ ได้ขอให้สมาคมกีฬาฯที่ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายมายังฝ่ายคลังฯของกองทุนฯ ภายใน 7 วัน คือ ก่อนวันที่ 31 ส.ค.นี้.นั้น
จากกรณีดังกล่าว นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ตนมองว่าปัญหาการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้นักกีฬาล่าช้าและมียอดค้างจ่ายสะสมมากว่า 4 เดือนนี้ ถึงตอนนี้ ครบสองสัปดาห์ที่ทางท่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และ กองทุนฯ ได้รับปาก ขณะนี้ยังไม่เห็นความคืบหน้า แต่กลับเป็นการโยนปัญหามาให้สมาคมกีฬาต่อการส่งเอกสารโดยอ้างว่าเป็นความล่าช้าของสมาคมกีฬาเอง ดังนั้นเราจึงคิดว่าถ้ามันจะต้องอายไปทั้งอาเซียนคงต้องยอมเป็นข่าวแล้ว ย้ำถือเป็นความอับอายและถือเป็นยุคตกต่ำของกีฬาไทย ที่ไม่ควรเกิดขึ้นประเทศเจ้าภาพแต่นักกีฬายังไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงถือเป็นเรื่องน่าเศร้าใจมาก วันที่ 25 ส.ค.นี้ จะมีการประชุมโอลิมปิคฯ ทุกสมาคมที่ยังไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมของนักกีฬา ค่าอาหารที่พักตั้งแต่มีนาคม หรือ เมษายน ขอให้มารวมตัวกันที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ เพื่อจะมาถกปัญหานี้ร่วมกัน
ล่าสุดเมื่อ 19 ส.ค. นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวว่า รับทราบถึงปัญหา และวันนี้ได้มการประสานไปยังท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์ (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง) ซึ่งเป็นผู้ดูแลกรมบัญชีกลาง จริงๆ แล้วจบตัวนี้มีแล้ว และอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แล้ว แต่ขั้นตอนในการเบิกจ่ายใช้เงินจะต้องผ่านกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้ประสานให้มีการเร่งรัด ภายในวันสองวันนี้ น่าจะแล้วเสร็จ
“ท่านจุลพันธ์ ให้คำตอบมาแบบนี้ว่าจะไปเร่งรัดกรมบัญชีกลางให้ ภายใน 1-2 วันงบตัวนี้จะอนุมัติแน่นอน ตัวงบประมาณมีอยู่แล้ว แต่จะใช้งบการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ต้องให้กรมบัญชีกลางรับรอง”