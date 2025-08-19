วอลเลย์บอลสาวไทย ดวลจีน สุดชื่นมื่น ฉลองความสัมพันธ์ ครบรอบ 50 ปี โดยมีแฟนวอลเลย์บอลทั้งไทยและจีนแห่ชมแน่นดินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก

การแข่งขันวอลเลย์บอล นัดพิเศษ ระหว่างทีมชาติไทย และทีมชาติจีน เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 19 ส.ค.68 โดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดให้แฟนวอลเลย์บอลเข้าชมฟรี

สำหรับรายการนี้ จะแข่งขันทั้งหมด 4 เซ็ต แข่งขันจริงจัง 3 เซ็ตแรก ส่วนในเซ็ตที่ 4 เป็นการผสมกันระหว่างจีนกับทีมไทย และแข่งขันกันเอง เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์เชื่อมความสัมพันธไมตรี

โดยการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุก ทั้งสองทีมต่างหมุนเวียนนักกีฬาลงสู่สนาม เกมเป็นไปอย่างสนุกสูสี สุดท้ายปรากฎว่า 3 เซ็ตแรก ทีมวอลเลย์บอลสาวไทย พ่ายไป 0-3 เซ็ต 22-25, 22-25 และ 18-25

ส่วนในเซตที่ 4 เป็นเซตกระชับมิตรแบ่งทีมผสมผสานนักตบทีมไทยและจีน ซึ่งการเล่นเป็นไปด้วยความสนุกและรอยยิ้มของทั้งนักตบไทยและจีน

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า ทราบมาว่า ทีมชาติจีนเดินทางมาซ้อมล่วงหน้าก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลก จะเริ่มขึ้น จึงได้จัดรายการนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นการอุ่นเครื่องด้วย ซึ่งพอเห็นบรรยากาศแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยมาชมจนเต็มสนามก็ดีใจมากๆ ที่คนไทยยังให้ความสำคัญกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

“รายการนี้หวังว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องที่ดี สิ่งที่คาดหวังคือการรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง ไทยกับจีน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นไปอีก”

สำหรับ ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย มีคิว ประเดิมสนามการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2025 พบกับ อิยิปต์ ทีมอันดับ 48 ของโลก ในวันที่ 22 ส.ค.68 เวลา 20.30 น.

