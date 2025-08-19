บอลหญิงไทย แม้ว่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่ต้านความแข็งแกร่งเวียดนามไม่ไหวจบด้วยการคว้าอันดับ 4 ชิงแชมป์อาเซียน 2025
ฟุตบอลหญิง ชิงแชมป์อาเซียน 2025 นัดชิงอันดับ 3 เมื่อ 19 ส.ค. “ชบาแก้ว”ฟุตบอลหญิง ทีมชาติไทย ลงสนามพบกับเวียดนาม (เจ้าภาพ) ที่ลัช ไช สเตเดียม เมืองไฮฟง ประเทศเวียดนาม
สำหรับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่ม โดยเกมดังกล่าวเวียดนามเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 1-0 ส่วนรอบรองชนะเลิศไทยแพ้เมียนมา ขณะที่เวียดนามแพ้ออสเตรเลีย
แมตช์นี้สาวไทยพยายามเปิดเกมสู้แต่ว่าเวียดนามกลับเฉียบคมกว่าในการสวนกลับและนำห่างถึง 3-0 แม้ว่าท้ายเกมสาวไทยจะไล่มาเป็น 1-3 แต่ไม่ทันทำให้จบเกมแพ้เวียดนามอีกครั้ง ได้เพียงอันดับ 4 ของรายการนี้