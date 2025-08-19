สื่อรายงาน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แสดงความสนใจคว้าตัว เอดูอาร์โด กามาวินกา กองกลาง เรอัล มาดริด มาร่วมทีมพร้อมจะยื่นข้อเสนอจำนวน 69.1 ล้านปอนด์ให้ “ราชันชุดขาว” พิจารณา
โดย แมนฯ ยูไนเต็ด ภายใต้การนำของ รูเบน อโมริม ต้องการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางเพิ่มเติมสำหรับการสู้ศึกในฤดูกาลนี้
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า “ปีศาจแดง” ให้ความสนใจ คาร์ลอส บาเลบา มิดฟิลด์ ไบรตัน ทว่าด้วยค่าตัวที่แพงเกินไปส่งผลให้พวกเขาถอนตัวจากดีลดังกล่าวแล้ว
ล่าสุด “ฟิชาเฆส” สื่อสเปนเผยว่า แมนฯ ยูไนเต็ด กำลังพิจารณาตัวเลือกในการยื่นข้อเสนอมูลค่าเกือบ 69.1 ล้านปอนด์ (ราว 3.03 พันล้านบาท) ในการคว้า เอดูอาร์โด กามาวินกา ห้องเครื่องทีมชาติฝรั่งเศส
นอกจากนั้นมีการเผยเพิ่มเติมว่า นอกจาก กามาวินกา แล้ว มอร์เทน ฮูลมันด์ กองกลาง สปอร์ติง ลิสบอน เป็นหนึ่งในตัวเลือกด้วย