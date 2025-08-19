เหงียน ถิ บิค เตวียน ลูกยางสาวคนดังของทีมชาติเวียดนาม แจงเหตุผลที่ถอนตัวจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยชี้เกิดจากการที่กฎของ เอฟไอวีบี ไม่ยุติธรรม
สำหรับ เหงียน ถิ บิค เตวียน เธอตกเป็นดราม่าเรื่องของการตรวจเพศ โดยมีหลายฝ่ายต้องการให้เธอรับการตรวจเพศเพื่อให้คลายความสงสัย
และก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าหากนักกีฬารายนี้เดินทางมาแข่งขันที่ประเทศไทย ทางฝ่ายจัดการแข่งขันอาจจะมีการตรวจเพศของเธอ จนสุดท้าย เหงียน ถิ บิค เตวียน ประกาศถอนตัวไม่เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว
ล่าสุดนักวอลเลย์บอลคนดังได้แจงเหตุผลถึงการถอนตัวในครั้งนี้ว่า “วันนี้ เตวียน ขอประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จะมาถึง การตัดสินใจครั้งนี้ เตวียน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว และได้รับความเคารพจากทีมผู้ฝึกสอนรวมถึงสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนาม”
“เหตุผลที่ เตวียน ตัดสินใจเช่นนี้ ไม่ใช่เพราะขาดแรงปรารถนาในการแข่งขัน แต่เป็นเพราะข้อกำหนดใหม่จากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (เอฟไอวีบี) เกี่ยวกับเงื่อนไขการลงแข่งของนักกีฬา สำหรับ เตวียน กีฬาไม่ใช่แค่เรื่องการแข่งขัน แต่ยังหมายถึงความเคารพ และความยุติธรรม เตวียน รู้สึกว่าข้อกำหนดใหม่นี้ยังขาดความโปร่งใส และไม่ยุติธรรมต่อบรรดานักกีฬา เตวียน เชื่อว่านักกีฬาทุกคนสมควรได้รับสิทธิ์ในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเคารพ และความเท่าเทียม”
“เพื่อปกป้องความถูกต้องของตัวเอง และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นต่อทีม เตวียน จึงตัดสินใจถอนตัว เตวียน จะใช้เวลานี้เพื่อฝึกซ้อม และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคต เตวียน เชื่อมั่นว่า ด้วยการเตรียมตัวที่ดีที่สุด ทีมชาติเวียดนามจะยังคงทุ่มเทเต็มที่ และคว้าความสำเร็จใหม่ๆ ได้แน่นอน”