เหงียน ถิ บิค เตวียน ลูกยางสาวคนดังของทีมชาติเวียดนาม แจงเหตุผลที่ถอนตัวจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยชี้เกิดจากการที่กฎของ เอฟไอวีบี ไม่ยุติธรรม

สำหรับ เหงียน ถิ บิค เตวียน เธอตกเป็นดราม่าเรื่องของการตรวจเพศ โดยมีหลายฝ่ายต้องการให้เธอรับการตรวจเพศเพื่อให้คลายความสงสัย

และก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าหากนักกีฬารายนี้เดินทางมาแข่งขันที่ประเทศไทย ทางฝ่ายจัดการแข่งขันอาจจะมีการตรวจเพศของเธอ จนสุดท้าย เหงียน ถิ บิค เตวียน ประกาศถอนตัวไม่เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว

ล่าสุดนักวอลเลย์บอลคนดังได้แจงเหตุผลถึงการถอนตัวในครั้งนี้ว่า “วันนี้ เตวียน ขอประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จะมาถึง การตัดสินใจครั้งนี้ เตวียน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว และได้รับความเคารพจากทีมผู้ฝึกสอนรวมถึงสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนาม”

“เหตุผลที่ เตวียน ตัดสินใจเช่นนี้ ไม่ใช่เพราะขาดแรงปรารถนาในการแข่งขัน แต่เป็นเพราะข้อกำหนดใหม่จากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (เอฟไอวีบี) เกี่ยวกับเงื่อนไขการลงแข่งของนักกีฬา สำหรับ เตวียน กีฬาไม่ใช่แค่เรื่องการแข่งขัน แต่ยังหมายถึงความเคารพ และความยุติธรรม เตวียน รู้สึกว่าข้อกำหนดใหม่นี้ยังขาดความโปร่งใส และไม่ยุติธรรมต่อบรรดานักกีฬา เตวียน เชื่อว่านักกีฬาทุกคนสมควรได้รับสิทธิ์ในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเคารพ และความเท่าเทียม”

“เพื่อปกป้องความถูกต้องของตัวเอง และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นต่อทีม เตวียน จึงตัดสินใจถอนตัว เตวียน จะใช้เวลานี้เพื่อฝึกซ้อม และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคต เตวียน เชื่อมั่นว่า ด้วยการเตรียมตัวที่ดีที่สุด ทีมชาติเวียดนามจะยังคงทุ่มเทเต็มที่ และคว้าความสำเร็จใหม่ๆ ได้แน่นอน”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
2

อดีตนางเอกดัง ยุค 90 ปัจจุบันติดยศนายพัน มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพด้วย
3

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค.68 อัปเดตล่าสุด ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
4

ดวงเฮง ดวงปัง - ราศีใดจะพบรักที่เชื่อฟังท่านทุกอย่าง ราศีใดมีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เข้ามืออยู่เสมอ
5

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ตั้งสติให้ดี ระวังเหนื่อยฟรี ตกที่นั่งลำบาก
6

ผงะ พ่อค้ารับซื้อสินค้าเกษตร หายจากบ้าน 2 วันพร้อมเงินหลายแสน เป็นศพคาพงหญ้าข้างถนน
7

ครูสาวแชร์ประสบการณ์ เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นออทิสติกตอนอายุ 24 ปี เล่าเหตุที่ต้องไปตรวจ คำพูดหมอฉุดสติ
8

เปิดคำแปลคลิปทหารเขมร สาธิตวางทุ่นระเบิด PMN-2 แฉอีกทำหลุมขวาก ดักทหารไทย
9

รวบแม่เล้าอายุ 16 ปีชวนเพื่อนร่วมห้องเรียน ขายบริการตั้งแต่ม.1
10

มาดามรถถัง ส่งยานเกราะล้อยาง-ช่างซ่อม เข้าประจำชายแดนไทย-กัมพูชา ประกาศช่วยไม่มีค่าใช้จ่าย