ชาบี อลอนโซ กุนซือของ เรอัล มาดริด ออกมาชื่นชมเหล่านักเตะใหม่ของทีมราชันชุดขาว หลังจากทีมเอาชนะ โอซาซูนา 1-0 ในการแข่งขัน ลา ลีกา นัดเปิดสนามของพวกเขา เมื่อวันที่ 19 ส.ค.

เกมนี้เหล่านักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาได้โอกาสลงเล่นหลายราย ทั้ง เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์, ดีน เฮาเซน รวมถึง อัลบาโร คาร์เรราส

ซึ่งหลังจบการแข่งขัน ชาบี อลอนโซ ให้สัมภาษณ์ ว่า “(เหล่านักเตะใหม่) ทำได้ดี ทุกคนตั้งหลักได้ ทั้งคนที่เคยได้ลงตอนสโมสรโลกมาแล้ว และ ฟรังโก มาสตานตัวโน ที่ได้ลงนัดแรกในวันนี้ พวกเขาเหล่านี้จะเป็นนักเตะที่จะอยู่กับเราอีกหลายปี”

“พวกเขาทำได้ดี อาจจะไม่ได้โดดเด่นมาก แต่ก็มีความจริงจัง มันไม่ได้มีข้อผิดพลาด หรือ ความกังวลอะไร มีสิ่งดี ๆ หลายอย่าง แต่ก็มีสิ่งที่ต้องยกระดับด้วยเช่นกัน มันยังเป็นการเดินทางอีกยาวไกล”

 

