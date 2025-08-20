กัมพูชา ส่งชื่อนักกีฬาเข้าร่วมแข่งซีเกมส์ ที่ไทยแล้ว 600 คน รวมเจ้าหน้าที่เป็นเกือบ 800 คน ทว่าหากสถานการณ์เวลานั้นไม่ดี กัมพูชา จะไม่มาแข่งขัน ก็ไม่มีปัญหา เพราะกระทบแค่ 7 ชนิดกีฬา ที่มีนักกีฬาร่วมแข่งไม่ถึง 4 ชาติ เตรียมอนุมัติให้แข่งขันได้แต่จะมอบแค่ 2 เหรียญแทน
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้านักกีฬาซีเกมส์ ที่โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม โดยมีนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ซีอีโอสหพันธ์ซีเกมส์, นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้านักกีฬาไทย และหัวหน้านักกีฬาจากชาติอาเซียน ร่วมประชุม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สกวิสาน ยาน หัวหน้านักกีฬากัมพูชาไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมด้วยตัวเอง แต่เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งวัธ จำเริญ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชา ร่วมประชุมทางออนไลน์ด้วย
สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการชี้แจงความคืบหน้าในการเตรียมการเป็นเจ้าภายในทุกด้าน และแจ้งเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่แต่ละชาติต้องรู้ก่อนการแข่งขันในช่วงมหกรรม ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ที่กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, สงขลา
นายชัยภักดิ์กล่าวหลังการประชุมว่า ในเรื่องของทีมกัมพูชานั้น ได้แจ้งจำนวนนักกีฬามาแข่งขันประมาณ 600 คน รวมเจ้าหน้าที่อีกกว่าร้อยคน รวมแล้วเป็น 800 คน จากเดิมที่ส่งแข่งขันทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 1,600 คน ถ้าไม่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งไปจนถึงวันแข่งขัน ก็เป็นเรื่องที่ดีกับทุกฝ่าย แต่ถ้าการเมืองมีปัญหา ไม่มีใครคาดเดาอนาคตได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งซีเกมส์ถูกจับตาจากโลกสากลอยู่แล้ว มีธรรมนูญของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล(ไอโอซี) ที่ค้ำคอเราอยู่ ว่าพื้นที่ของกีฬาที่ปราศจากเรื่องการเมือง สหพันธ์ซีเกมส์จะพยายามรักษากติกานี้ ภายใต้มาตรฐานที่ทุกคนต้องปลอดภัย จะพยายามทำให้ลดจำนวนนักกีฬาของกัมพูชาลง เพื่อให้อยู่ในสังคมกีฬาของเราได้
“ถ้ากัมพูชาอยากอยู่ในสังคมได้ ก็อย่าให้การเมืองมายุ่งกับกีฬา ต้องเคลียร์เรื่องการเมืองให้เรียบร้อยกับฝ่ายไทย ต้องให้ความมั่นคงปลอดภัยกับคนไทย กีฬาเปิดกว้างให้เข้ามาอยู่แล้ว แต่อย่าสร้างปัญหานอกกีฬา เพราะเมื่อเกิดขึ้นไปกระทบนักกีฬาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ได้มองแค่ครั้งนี้ แต่ถ้ายังทะเลาะกันไปในอนาคต เจ้าภาพชาติอื่นๆ ก็ต้องกังวลกับความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชาด้วย มีคนที่พยายามบอกว่าไทยไม่ปลอดภัย ผมขอยืนยันว่าเรารับมือความปลอดภัยได้ดีมากแน่นอน” ซีอีโอสหพันธ์ซีเกมส์กล่าว
นายชัยภักดิ์กล่าวอีกว่า ถ้าสถานการณ์การเมืองระหว่างสองประเทศไม่ดีขึ้น และกัมพูชาไม่ได้มาแข่ง จะมีผลกระทบกับ 7 ชนิดกีฬา ที่จะมีชาติแข่งขันไม่ครบ 4 ชาติตามระเบียบ ทำให้จะแข่งขันไม่ได้ อย่างไรก็ตามขอยืนยันในฐานะซีอีโอสหพันธ์ซีเกมส์ว่า กีฬาไหนหรืออีเวนต์ไหนที่มีแข่งขันแค่ 3 ชาติ จะให้แข่งขันได้ แต่จะมอบแค่ 2 เหรียญ คือ เหรียญทอง และ เหรียญเงิน ไม่มีเหรียญทองแดง ทุกสมาคมกีฬาที่เตรียมทีมจะไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่ากัมพูชาจะมาแข่งขันหรือไม่
สำหรับรายงานข่าวก่อนหน้านี้ ระบุว่า กัมพูชา ตัดสินใจลดจำนวนนักกีฬามาแข่งขันเหลือเพียง 57 คน จากเดิม 1,600 คน ก่อนจะมีการเปิดเผยจำนวนล่าสุด