ซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพปลายปีนี้ คอนเฟิร์มจะมีการตรวจเพศ หรือ “เจนเดอร์ เทสต์” แน่นอน หากมีประเทศร้องขอให้ตรวจ

ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้านักกีฬาซีเกมส์ ที่โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม โดยมีนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ซีอีโอสหพันธ์ซีเกมส์, นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้านักกีฬาไทย และหัวหน้านักกีฬาจากชาติอาเซียน ร่วมประชุม

นายชัยภักดิ์ เปิดเผยว่า อีกเรื่องสำคัญของการหารือในวงประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาซีเกมส์หนนี้ คือเรื่องของการตรวจเพศ หรือ “เจนเดอร์ เทสต์” ซึ่งซีเกมส์ครั้งนี้มีการตรวจเพศแน่นอน ส่วนขั้นตอนและวิธีการตรวจนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละสหพันธ์ที่รับผิดชอบในกีฬานั้นๆ ซึ่งสหพันธ์ซีเกมส์เป็นเอกเทศ ไม่ได้อยู่ภายใต้สภาโอลิมปิกเอเชีย ดังนั้นระเบียบทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการซีเกมส์ และขอยืนยันว่าจะมีการตรวจเพศแน่นอน

“ตอนนี้มีอย่างน้อย 3 ชาติร้องขอเข้ามา ประเทศไหนที่ชอบใช้ตู้เย็นก็ระวังไว้ เพราะตรวจแน่นอน ซึ่งการตรวจไม่ใช่แค่วอลเลย์บอลเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกีฬาอื่นๆด้วย และนักกีฬาไทยเองก็สามารถถูกสุ่มตรวจได้เช่นกัน”

