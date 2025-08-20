ซีเกมส์ 2025 ออกมาตรการตรวจพาสปอร์ต เข็มงวด ป้องกันดึงต่างชาติล่าเหรียญแทน เหมือนที่กัมพูชาเคยทำมาแล้วในซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมา
ความเคลื่อนไหวมหกรรมซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทย มอบหมายให้ 3 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2068 ทว่า ณ เวลานี้ยังพบปัญหาความไม่ลงตัวหลายๆอย่างแม้จะเหลือเวลาอีกไม่ถึง 4 เดือน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ส.ค.68 นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ซีอีโอสหพันธ์ซีเกมส์ ออกมาเปิดเผยว่า การแข่งขันครั้งนี้เราจะมีการตรวจพาสปอร์ตด้วย หลังสำนักงานสหพันธ์ซีเกมส์ ได้รับการร้องเรียนจากบางสมาคม โดยเฉพาะปัญหาจากการแข่งขันที่ผ่านๆมา ซึ่งนักกีฬาที่มาร่วมการแข่งขันไม่ได้ใช้พาสสปอร์ตประเทศตัวเอง แต่ลงแข่งขันได้ เพราะประเทศนั้นๆมีการออกหนังสือรับรองให้ลงแข่ง ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีมาแล้ว แต่กับครั้งนี้ เราจะตรวจเข้ม ตั้งแต่เดินทางเข้าไทย ช่วงแข่งขัน กระทั่งตอนเดินทางกลับ ดังนั้นถ้าพบว่ามีการปลอมแปลง จะมีการจับกุมแน่นอน และดันนั้นก็จะไม่มีกรณีที่เอานักกีฬาประเทศนู้นประเทศนี้มาเล่นในนามประเทศตัวเองในรอบนี้ ชาติใดจะมาทำแบบนี้ในการแข่งขันที่ไทยไม่ได้“
สำหรับการออกหนังสือรับรอง หรือออกพาสปอร์ตชั่วคราว เพื่อดึงนักกีฬาจากชาติอื่นมาแข่งขันแทน เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา ก็เคยออกพาสปอร์ตชั่วคราว ดึงนักกีฬาชาติอื่นมาแข่งขัน ที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักคือทีมบาสเกตุบอล 3×3 กัมพูชา ใช้นักกีฬาอเมริกัน ทีมชาย 3 จาก 4 คน และทีมหญิง เป็นอเมริกันทั้ง 4 คน ทำให้คู่แข่งในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างหนัก