บีจี ปทุม หวิดดับคาบ้านยังดีพลิกแซง กง อัน ฮานอย จากเวียดนาม ส่วนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ต้องถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บเปิดบ้านแบ่งแต้มเซลังงอร์จากมาเลเซีย

ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน “Shopee cup” ฤดูกาล 2025-26 รอบแบ่งกลุ่มเอ เมื่อ 20 ส.ค. ที่บีจี สเตเดียม “เดอะแรบบิท”บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ตัวแทนจากไทยลงสนามพบกับกง อัน ฮานอย จากวีลีก เวียดนาม

เกมครึ่งแรกเดินทางถึงนาที 20 อลัน กราฟิเต ดาวเตะตัวเก่งของทีมเยือนส่งบอลตุงตาข่ายให้กง อัน ฮานอย ขึ้นนำก่อน 1-0 แถมนาที 43 มาเธอุส ฟอร์นาซารี ดาวเตะเจ้าถิ่นโดนใบแดงไล่ออกทำให้บีจีเหลือผู้เล่น 10 คน

จากนั้นครึ่งเวลาหลังนาที 58 ชนาธิป สรงกระสินธ์ กองกลางตัวเก่งของเดอะ แรบบิทได้ยิงในกรอบเขตโทษพาเจ้าถิ่นตามตีเสมอ 1-1 กระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ชนาธิปยิงไกลให้บีจีกลับมาชนะหวุดหวิด 2-1 เก็บ 3 แต้มได้สุดมัน

ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเอ ที่ช้าง อารีนา “ปราสาทสายฟ้า”บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์ไทยลีกเปิดรังรับมือเซลังงอร์ จากซูเปอร์ลีก มาเลเซีย เกมนี้แม้ว่าจะได้เล่นในบ้านตัวเองแต่ปรากฏว่าบุรีรัมย์ต้องลุ้นเหนื่อยจนถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บจึงตามตีเสมอ 1-1 แบ่งแต้มกันไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ดาราสาว โพสต์อาลัยแฟนหนุ่ม ไม่เจ็บไม่ทรมานอีกต่อไป ชาตินี้ฟ้าดินให้เราแยกจากกัน
2

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
3

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
4

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 20 สิงหาคม 2568
5

เบียร์ไม่ทันหมดขวด สาวชักมีดแทงป้าเจ้าของร้านริมเขื่อนดับ โดนจับบอก"หนูง่วง" ไม่เปิดปากปมโหด
6

สำนักพระราชวัง เชิญปชช.ร่วม ลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ผ่านระบบออนไลน์
7

"วีนา" กวาด 3 รางวัล เจิดจรัสจักรวาล MUT 2025 ฉายแสงรอบพรีลิมฯ
8

ท่านเปา แฉ อินฟลูดัง เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้พนัน เจ้าตัวไม่ทนเข้ามาเมนต์โต้
9

สาววัยเพียง 30 ดับปริศนาคารถยนต์ ขณะนั่งข้ามจังหวัด
10

อดีตนางเอกดัง ยุค 90 ปัจจุบันติดยศนายพัน มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพด้วย