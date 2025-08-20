สื่อรายงาน อาร์เซนอล รุดทาบ เอเบเรชี เอเซ แนวรุก คริสตัล พาเลซ ซึ่งเป็นเป้าหมายเสริมทัพของ สเปอร์ส มาร่วมทีมขณะที่นักเตะพร้อมย้ายซบ “ปืนใหญ่”

โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่า อาร์เซนอล กำลังเจอปัญหาในแนวรุกเนื่องจาก ไค ฮาแวร์ตซ์ กองหน้าคนสำคัญได้รับบาดเจ็บหัวเข่า และยังไม่มีกำหนดคืนสนาม

ล่าสุด “ดิ แอธเลติก” ระบุว่า อาร์เซนอล ได้ยื่นซื้อตัว เอเซ เพื่อเข้ามาเสริมทัพหลังอาการบาดเจ็บของ ฮาแวร์ตซ์ และนักเตะวัย 27 ก็ต้องการย้ายร่วมทัพ “ปืนใหญ่” เช่นกัน แม้เขาจะเป็นเป้าหมายของ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ทีมร่วมกรุงลอนดอนที่เจรจากับ พาเลซ ในดีลดังกล่าวมาก่อนหน้านี้หลายแล้ว

มีรายงานเพิ่มเติมว่า หาก อาร์เซนอล สามารถตกลงกับ พาเลซ ได้ เอเซ มีแนวโน้มที่จะเลือกย้ายไปอยู่กับ “เดอะ กันเนอร์ส” มากกว่า

สำหรับ เอเซ เคยเป็นเป้าหมายของ อาร์เซนอล ในช่วงก่อนหน้านี้ทว่าได้ลดความสนใจลงไป ทว่าด้วยอาการเจ็บของ ฮาแวร์ตซ์ ทำให้พวกเขาหวนกลับมาลุยดีลนี้อีกครั้ง

