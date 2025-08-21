ลิเวอร์พูล อนุมัติการทุ่มเงินสถิติใหม่อังกฤษจำนวน 130 ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัว อเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้า นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในสัปดาห์หน้า โดยมั่นใจว่า “สาลิกาดง” จะยอมปล่อยกองหน้ารายนี้ออกจากทีมในที่สุด

โดย อิซัก คือเป้าหมายเสริมทัพหลักของ ลิเวอร์พูล สำหรับตำแหน่งกองหน้าเบอร์ 9 ในตลาดแข้งซัมเมอร์นี้ ขณะที่นักเตะก็พร้อมย้ายมาอยู่กับ “หงส์แดง” เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม นิวคาสเซิล ได้ปัดข้อเสนอของ ลิเวอร์พูล จำนวน 110 ล้านปอนด์ (ราว 4.82 พันล้านบาท) ซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับ อิซัก เป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเตะอ้างว่า สโมสรสัญญาว่า จะปล่อยตัวเขาออกจากทีมในซัมเมอร์นี้

ส่งผลให้ดาวเตะวัย 25 ปีไม่ร่วมซ้อมกับทีม และปฏิเสธการลงสนาม พร้อมเพิ่งแถลงการณ์แตกหักกับสโมสรเพื่อกดดันให้ได้ย้ายออก

ล่าสุด “เดอะ ซัน” เผยว่า ลิเวอร์พูล ไฟเขียวจำนวนเงิน 130 ล้านปอนด์ (ราว 5.69 พันล้านบาท) ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของเกาะอังกฤษในการคว้า อิซัก ในสัปดาห์หน้า โดยมั่นใจว่า นิวคาสเซิล จะยอมปล่อยกองหน้ารายนี้ออกจากทีมในที่สุด

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ย้อนเมื่อ6ปี กาย-ฮารุ รีวิวไข่เจียวปูเจ๊ไฝ ราคาพันเดียว แต่จ่ายจริงเท่าไหร่
2

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
3

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
4

เบียร์ไม่ทันหมดขวด สาวชักมีดแทงป้าเจ้าของร้านริมเขื่อนดับ โดนจับบอก"หนูง่วง" ไม่เปิดปากปมโหด
5

พยานลับ เผยชนวน สาววัย32 แทงเจ้าของร้านตามสั่งดับ เปิดวงจรปิด
6

ออม กรณ์นภัส - แม่ก้อย ร่ำไห้กลางงานแฟนไซน์ที่จีน ตร.รุดเคลียร์-แฟนๆสุดทน
7

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 20 สิงหาคม 2568
8

หนุ่มโรตีเช่าเหมาโรงแรม 3 ปีจ่ายมัดจำร่วมล้าน แต่เข้าใช้งานไม่ได้
9

ก่อสร้างป่วน กัมพูชา 3 แสนคนกลับบ้าน ชี้แรงงาน 'ศรีลังกา' ดี แต่ค่าแรงสูงกว่าหลายเท่า
10

สำนักพระราชวัง เชิญปชช.ร่วม ลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ผ่านระบบออนไลน์