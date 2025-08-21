ลิเวอร์พูล อนุมัติการทุ่มเงินสถิติใหม่อังกฤษจำนวน 130 ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัว อเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้า นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในสัปดาห์หน้า โดยมั่นใจว่า “สาลิกาดง” จะยอมปล่อยกองหน้ารายนี้ออกจากทีมในที่สุด
โดย อิซัก คือเป้าหมายเสริมทัพหลักของ ลิเวอร์พูล สำหรับตำแหน่งกองหน้าเบอร์ 9 ในตลาดแข้งซัมเมอร์นี้ ขณะที่นักเตะก็พร้อมย้ายมาอยู่กับ “หงส์แดง” เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม นิวคาสเซิล ได้ปัดข้อเสนอของ ลิเวอร์พูล จำนวน 110 ล้านปอนด์ (ราว 4.82 พันล้านบาท) ซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับ อิซัก เป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเตะอ้างว่า สโมสรสัญญาว่า จะปล่อยตัวเขาออกจากทีมในซัมเมอร์นี้
ส่งผลให้ดาวเตะวัย 25 ปีไม่ร่วมซ้อมกับทีม และปฏิเสธการลงสนาม พร้อมเพิ่งแถลงการณ์แตกหักกับสโมสรเพื่อกดดันให้ได้ย้ายออก
ล่าสุด “เดอะ ซัน” เผยว่า ลิเวอร์พูล ไฟเขียวจำนวนเงิน 130 ล้านปอนด์ (ราว 5.69 พันล้านบาท) ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของเกาะอังกฤษในการคว้า อิซัก ในสัปดาห์หน้า โดยมั่นใจว่า นิวคาสเซิล จะยอมปล่อยกองหน้ารายนี้ออกจากทีมในที่สุด