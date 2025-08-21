นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ประธานสโมสรพลังกาญจน์ เอฟซี ทีมน้องใหม่ของศึกฟุตบอลไทยลีก เผยแต่งตั้งสองอดีตแข้งทีมชาติไทยนั่งตำแหน่งโค้ชทีมชุดยู-21 เพื่อปลุกปั้นนักเตะเยาวชนของจังหวัด
โดยนายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ประธานทีม ม้าเหล็กพลังกาญจน์ ได้โพสต์ภาพร่วมโต๊ะกับ ประวีณวัช บุญยงค์ อดีตกองหลังดีกรีทีมชาติไทย และ ศักรินทร์ จันทร์โยธา เข้ามารับตำแหน่งโค้ชร่วมกันเพื่อทำทีมฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี และเปิดคัดเลือกนักเตะเยาวชนะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ด้วย
จากโพสต์ดังกล่าวระบุว่า “U21 สโมสรพลังกาญจน์เอฟซี ใช้โค้ช ระดับตำนานของกาญจน์ โค้ชบิ๊ก ประวีณวัช บุญยงค์ อดีตเซ็นเตอร์ทีมชาติไทย โค้ชศักรินทร์ จันทร์โยธา อดีตเยาวชนทีมชาติ เป็นโค้ชคู่ ช่วยกันปลุกปั้นเยาวชนของกาญจนบุรีให้มีอนาคตในการค้าแข้งที่ดี เปิดรับคัดนักบอล U21 วันที่ 30-31 สิงหาคมนี้ รายละเอียดรอติดตามทางเพจ พลังกาญจน์เด้อ มาไกลแล้วโว้ย พลังกาญจน์”