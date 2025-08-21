บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยอมรับผิดหวังกับผลการแข่งขันนัดแรกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน หลังทำได้เพียงเปิดบ้านตามตีเสมอเซลังงอร์ ทีมดังจากซูเปอร์ลีก มาเลเซีย

ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน “SHOPEE CUP 2025-26” กลุ่มเอ นัดแรก เมื่อ 20 ส.ค. ที่ช้าง อารีนา “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์เก่าไล่ตามตีเสมอ เซลังงอร์ เอฟซี ทีมแกร่งจากมาเลเซีย 1-1 ส่งผลให้ ปราสาทสายฟ้า ประเดิมสนามรายการอาเซียนด้วยการมี 1 คะแนน

ราฟาเอล คอนเซาเวส โตเรโต ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่ทำหน้าที่ข้างสนามแทน ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา กุนซือใหญ่ ที่มีโทษแบนติดตัวมาจากเกมรอบชิงชนะเลิศ เมื่อฤดูกาล 2024-25 เผยว่า “เกมนี้ช่วงครึ่งแรก ต้องยอมรับว่าเราเล่นกันได้ไม่ดี แต่เราทำผลงานกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆ เรามีโอกาสที่จะทำประตูหลายจังหวะ น่าเสียดายมาก เพราะการแข่งขันระดับนี้เราไม่ควรเสียแต้มในบ้าน เราควรได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้”

“ช่วงพักครึ่งเราแก้เกม ทำให้ครึ่งหลังกลับมาเล่นได้ดีขึ้น สร้างโอกาสทำประตูได้เยอะขึ้น เพราะเราไม่อยากพ่ายแพ้ รู้สึกผิดหวังมาก เราต้องกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาด ตอนนี้เรามองถึงเกมหน้าแล้วที่จะต้องเอาแต้มกลับคืนมาให้ได้ จุดเปลี่ยนเกมนี้เราเปลี่ยนผู้เล่นครึ่งหลัง เรารู้ว่าพอจะมีพื้นที่ในการเล่น และเราทำได้ดีขึ้น หลังจากเปลี่ยนตัวผู้เล่นใหม่ลงมา ในห้องแต่งตัวช่วงพักครึ่งเราบอกผู้เล่นให้เล่นตามแผน และแสดงผลงานให้ดีขึ้น มั่นใจมากขึ้น”

ด้าน ปีเตอร์ ซูลจ์ ที่ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามไปเป็นฮีโร่ โขกประตูตีเสมอ 1-1 ให้ทีมได้ในนาทีที่ 90+6 รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเกมนี้ไปครอง เผยว่า “ขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์พวกเราที่สนาม และมาช่วยกระตุ้นพวกเรา ขอบคุณมากๆ ที่มาเชียร์พวกเรา แล้วมาฉลองด้วยกันเกมหน้า”

สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เตรียมเปิดช้าง อารีนา ลงทำศึกฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง 2025-26 รับการมาเยือนของ “ช้างป่าห้วยขาแข้ง” อุทัยธานี เอฟซี ในวันที่ 24 ส.ค. เวลา 19.00 น.

