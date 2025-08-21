การแข่งขันกีฬาฟันดาบ รายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 เตรียมระเบิดศึกอย่างยิ่งใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ที่ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 5 นับเป็นรายการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งของประเทศไทยหลากหลายช่วงอายุ ทั้งในรุ่นทั่วไป, รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ 19 ปี รวมถึงยังมีรุ่นยุวชน, เยาวชน และรุ่นอาวุโส

นอกจากนั้นในปีนี้มีการชิงถ้วยพระราชทานฯถึง 5 ถ้วยรางวัล ได้แก่ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สำหรับรุ่นทั่วไป, ถ้วยรวมคะแนนสูงสุด 1 รางวัล, ในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี และ 19 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ, ถ้วยรวมคะแนนสูงสุด 1 รางวัล ในรุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี และ 19 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และถ้วยรวมคะแนนสูงสุด 1 รางวัล และ รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 16 ปี และ 19 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

สำหรับวันที่ 22 สิงหาคม มีชิงชัยกันทั้งสิ้น 10 เหรียญทอง ใน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ประเภทเซเบอร์ชาย, ฟอยล์ชาย และเอเป้ชาย, รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทเซเบอร์หญิง, ฟอยล์หญิง, เอเป้หญิง และรุ่นอาวุโส ประเภทฟอยล์ ทั้งชายและหญิง

แฟนกีฬาที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแข่งขันฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 5

