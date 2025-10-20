ความเคลื่อนไหวของทัพเทควันโด ทีมชาติไทย ที่เตรียมลงแข่งขันรายการ อู๋ซี 2025 เวิล์ด เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ หรือเทควันโดชิงแชมป์โลก 2025 มีชิงชัย 16 รุ่น ที่อู๋ซี ประเทศจีน
สำหรับทีมไทย ส่งนักกีฬา 10 คน เป็นนักกีฬาชาย 5 คน ประกอบ 54 กิโลกรัม วิศวกร ใจชู, 58 กิโลกรัม สิรวิชญ์ มะหะหมัด, 63 กิโลกรัม นภัทร ศรีติมงคล, 68 กิโลกรัม บัลลังก์ ทับทิมแดง
, 74 กิโลกรัม กฤตยชญ์ และนักกีฬาหญิง 5 คน ประกอบด้วย 46 กิโลกรัม พัชรกัญจน์ พูลเกิด, 49 กิโลกรัม กมลชนก สีเคน, 53 กิโลกรัม ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา, 57 กิโลกรัม พรรณนภา หาญสุจินต์ และ 62 กิโลกรัม ศศิกานต์ ทองจันทร์
ล่าสุดโค้ชชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อม ร้อยตำรวจเอก ชัชวาล ขาวละออ และวิชิต สิทธิกัณฑ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พานักกีฬาเดินทาง ด้วยสายการบิน TG 644 ไปยังเซียงไฮ้ และต่อด้วยการนั่งรถอีกประมาณ 2 ชั่วโมง ไปยังเมืองอู๋ซี
สำหรับรายการนี้ “หยู” บังลังก์ ทับทิมแดง เจ้าของเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยโลก และเหรียญเงินชิงแชมป์โลก รุ่น 63 กิโลกรัม เผยว่า นี่คือชิงแชมป์โลกครั้งทึ่ 2 ในน้ำหนักใหม่ ที่ 68 กิโลกรัม ยอมรับว่าแตกต่างจากครั้งแรก เพราะครั้งนี้มีประสบการณ์มากขึ้น เป้าหมายก็อยากจะได้เหรียญ
ด้าน “ใบเตย” ศศิกานต์ ทองจันทร์ นักกีฬารุ่น 62 กิโลกรัมหญิง บอกว่า 2 ครั้งแรกพลาดไม่มีเหรียญในการชิงแชมป์โลก หนนี้ก็อยากติดเหรียญ
ส่วน ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า ขึ้นชื่อชิงแชมป์โลกที่มีคะแนนสะสมสูงถึง 140 คะแนน คือไม่มีง่าย โดยหนนี้จะมีนักกีฬาจากรัสเซียลงแข่งด้วย ทำให้ต้องประเมินสายการแข่งขัน อย่างไรก็ตามเป้าหมายของทีมไทย คือ 1 เหรียญทอง