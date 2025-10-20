กกท. – กองทุนฯ เดินหน้าหนุนกีฬาอีสปอร์ต ต่อยอดการเพิ่มและพัฒนาบุคลากรกีฬาผ่านโครงการ “Domestic Power”
สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย โดยนาย สันติ โหลทอง นายกสมาคมฯ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการกีฬาเพื่อสร้างสังคมที่แข็งแรง สร้างอาชีพและรายได้ กีฬาเพื่อสร้างศักยภาพของประเทศ “Domestic Power” การพัฒนาเยาวชน Youth Development ประจำปี 2568” ชนิดกีฬาอีสปอร์ต ขึ้นที่ Thailand Esports Staium เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568
โดยได้รับเกียรติจาก นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมี นายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค และ นายพันธุปรี ดาบเงิน ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาภูมิภาค ร่วมเป็นสักขีพยาน
สำหรับโครงการ “โครงการกีฬาเพื่อสร้างสังคมที่แข็งแรง สร้างอาชีพและรายได้ กีฬาเพื่อสร้างศักยภาพของประเทศ “Domestic Power” การพัฒนาเยาวชน Youth Development ประจำปี 2568” ซึ่งในส่วนของกีฬาอีสปอร์ต ได้แบ่งการดำเนินงานตามโครงการเป็น 3 หัวข้อหลักคือ 1.การจัดการแข่งขันระดับชาติ 2.การจัดอบรมระดับชาติ และ 3.การส่งอบรมและการประชุมในต่างประเทศ ซึ่งแบ่งแผนงานออกเป็น 7 ด้านด้วยกันคือ
1.การอบรมพัฒนาองค์ความรู้สำหรับนักกีฬาอีสปอร์ต
2.การอบรมพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้ตัดสินกีฬาอีสปอร์ต
3.การอบรมพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้ฝึกสอน
4.การสร้างรากฐานพัฒนาบุคลากรสู่วงการอีสปอร์ตมืออาชีพ 5 ภาค
5.การแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์ระดับเยาวชน (ESport Youth League) เพื่อมุ่งสู่ระดับอาชีพ 5 ภาค และ รอบชิงชนะเลิศ
6.ศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาอีสปอร์ตตั้งแต่ระดับเยาวชนสู่ระดับอาชีพ (E-Sports Excellent Center)
7.การสร้างพื้นที่และโอกาสของเยาวชนไทยเพื่อต่อยอดสู่ระดับนานาชาติ โดยการนำนักกีฬาอันดับ 1 จากการแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์ระดับเยาวชน (ESport Youth League) เพื่อมุ่งสู่ระดับอาชีพ 5 ภาค และ รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชาย/ทีมหญิง จากประเภทเกม Mobile Legends Bang Bangส่งเข้าร่วมบูสแคมป์ระดับนานาชาติในฐานะตัวแทนทีมชาติไทย ณ ประเทศฟิลิปปินส์
ซึ่งการแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์ระดับเยาวชน (ESport Youth League) ในปีนี้ ได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระบาทพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเกียรติยศอันสูงสุดและเป็นครั้งแรกของทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และยังมีเงินรางวัลรวมทุกรายการมูลค่ากว่า 600,000 บาท พร้อมสิทธิ์ในการเข้าร่วมบูสแคมป์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งประเภทชาย และ หญิง
โดยระยะเวลาในการดำเนินการ “โครงการกีฬาเพื่อสร้างสังคมที่แข็งแรง สร้างอาชีพและรายได้ กีฬาเพื่อสร้างศักยภาพของประเทศ “Domestic Power” การพัฒนาเยาวชน Youth Development ประจำปี 2568” ชนิดกีฬาอีสปอร์ต อยู่ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2568 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม และแข่งขัน สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจของ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย หรือ TESF ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป