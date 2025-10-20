เรียกเสียงเฮสนั่นกลางกรุงไปเรียบร้อย! สำหรับงาน “MONOMAX ศึก แดงเดือด WATCH PARTY” ที่จัดขึ้นโดย Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพตลอด 6 ฤดูกาล พร้อมด้วยพันธมิตร อาทิ AIS, LEO, TOYOTA, HONDA, SAMSUNG, WEBULL, MAMA, LINEMAN, EURO, เมืองไทยประกันภัยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางแฟนบอลนับพันแห่ร่วมเชียร์ศึกหยุดโลกลิเวอร์พูล VS แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดกันอย่างคึกคัก ในบรรยากาศสุดเดือดแบบเรียลไทม์บนจอใหญ่เต็มอิ่ม centralwOrld LIVE ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์

งาน “MONOMAX ศึกแดงเดือด WATCH PARTY” ได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารกลุ่ม JAS และทีมผู้บริหารกลุ่ม MONO นำโดย คุณซัง โด ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน), คุณวรพรรณ จันทร์เพ็ญ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน), คุณเนตรพนิต โพธารากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29, คุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกของสนามกีฬา เหมือนจำลองบรรยากาศอยู่ในสนามแอนฟิลด์ เหล่าแฟนหงส์และแฟนผีต่างใส่เสื้อทีมรักมาเชียร์แบบจัดเต็ม! พร้อมร่วมกิจกรรมภายในงานและลุ้นของรางวัล Exclusive สุดพิเศษที่ Monomax จัดเต็มให้แฟนบอลแบบไม่กั๊ก ก่อนจะเติมสีสันความฮาหน้างานจาก 2 พิธีกรรายการ Max Sport : Fan Zone นำโดย เสนาหอยเกียรติศักดิ์ อุดมนาค และ Candid Kibt ที่มาเปิดงานด้วยความสนุกสนาน รวมถึง 2 นักพากย์ตัวพ่อแห่งวงการลูกหนังบอบู๋บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียรและแจ็คกี้อดิสรณ์ พึ่งยาที่มาร่วมบรรยายและวิเคราะห์เกมกันแบบสด ๆ สร้างบรรยากาศสุดครึกครื้นตลอดการแข่งขัน พร้อมคอนเสิร์ตจาก F.HERO และวง THX ที่มาสร้างความสนุกสุดมันส์

งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของการรวมตัวของเหล่าเดอะ ค็อปและเรด อาร์มีในบรรยากาศแดงเดือดที่เต็มไปด้วยความมันส์ ความสนุก และพลังของแฟนบอลอย่างแท้จริง ติดตามกิจกรรมพิเศษจาก Monomax ได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก Monomax Sport เพื่อไม่พลาดงานใหญ่ครั้งต่อไป

