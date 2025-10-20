ทีมวาง B ออกสตาร์ทศึก “ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025” รอบ 256 ทีม ดวลแข้งดุเดือด “รร.ปทุมคงคา – รร.อัสสัมชัญศรีราชา – รร.ท่าข้ามพิทยาคม” นำทีมคว้าชัยเกมแรก แฟนลูกหนังห้ามพลาด ลุ้นมันทุกคู่ เชียร์สดได้ทางออนไลน์ Facebook : Ch7HD, Ch7HD Sports, TikTok : Ch7HD Sports และ YouTube : Ch7HD
เพิ่มดีกรีความมันขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับศึก ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 ล่าสุดเปิดสนามทำการแข่งขันรอบ 256 ทีม โดยมีเหล่าทีมวาง B ลงสนามประชันแข้ง กับกติกาที่เข้มข้นขึ้น โดยรอบนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 15 นาที พร้อมเปิดสนามใจกลางเมือง สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนามเทพหัสดิน และสนามจินดารักษ์ เป็นสมรภูมิเฟ้นหาทีมที่เก็บชัยชนะเข้าสู่รอบ 128 ทีม
หลังเหล่าทีมวาง B ทยอยลงสนามดวลแข้ง ทำเอาแฟนกีฬาแห่เชียร์ทั้งในสนามและทางออนไลน์กันคึกคัก โดยผลการแข่งขันนัดแรกของเหล่าทีมวาง B มีทั้งสมหวังและพลาดหวัง มีหลายทีมทำผลงานได้เด็ดขาด ทั้ง รร.ปทุมคงคา, รร.ประสาทวิทยาคาร, รร.อัสสัมชัญศรีราชา, รร.ธารปราสาทเพชรวิทยา, รร.ธนาคารออมสิน และ รร.ท่าข้ามพิทยาคม ยังคงโชว์ฟอร์มเก๋า เก็บชัยชนะทะลุรอบต่อไปได้สำเร็จ ขณะที่ รร.บัวแก้วเกษร พ่ายจุดโทษให้แก่ รร.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 7-8 (1-1) ส่วน รร.กีฬาจังหวัดขอนแก่น แม้บดเสมอ ในเวลา (1-1) 2-4 แต่สุดท้ายพ่ายดวลจุดโทษให้กับ รร.ขัติยะวงษา ไปต่อรอบ 128 และ รร.พิบูลประชาสรรค์ พ่ายจุดโทษกับ รร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (1-1) 3-4 ไปอย่างน่าเสียดาย ส่งผลให้ตกรอบทันที นอกจากการแข่งขันสุดมันของเหล่าทีมวาง B แล้ว สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังมีเกมที่สนุกสะใจแฟนกีฬาหลายคู่ ไม่ว่าจะเป็น การดวลจุดโทษชี้ชะตา ฝีเท้าจัดจ้านของนักเตะ ผู้เล่นที่ทำแฮตทริก รวมถึงการสร้างสถิติยิงประตูเร็วที่สุด จากลูกเขี่ยกลางสนามเพียง 5 วินาทีของ ธนโชติ ลอยทอง จาก รร.ราชสีมาวิทยาลัย ย้ำว่าความมันชนิดที่กองเชียร์ห้ามกระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียว
สำหรับรอบ 256 ทีม ยังคงทำการแข่งขันต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 23 ตุลาคมนี้ โดยมีเหล่าทีมวาง B ที่เหลืออย่าง รร.บ้านแพรกประชาสรรค์, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย, รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา, รร.ขอนแก่นพัฒนศึกษา, รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา, รร.อัมพวันวิทยาลัย และ รร.บ้านกรวดวิทยาคาร ทยอยลงสนามฟาดแข้ง ทีมใดจะได้ไปต่อทีมใดจะร่วง กองเชียร์ห้ามพลาด เข้าชมฟรี ! เชียร์สดติดขอบสนาม ! รอบ 256 ทีม จนถึง รอบ 16 ทีมสุดท้าย วันนี้ ถึง 2 พฤศจิกายน 2568
มาร่วมลุ้นทีมใดจะไปได้สุดฝัน สำหรับทีมวาง จำนวน 32 ทีม แบ่งเป็น ทีมวาง A จาก 16 ทีม ทีมสุดท้ายของปี 2567 จะเริ่มลงแข่งขันในรอบ 128 ทีม และทีมวาง B เป็นทีมที่แพ้ในรอบ 32 ทีมสุดท้ายของปีที่ผ่านมา ลงแข่งขันในรอบ 256 ทีม โดยยอดนักเตะนักเรียนได้ลงแข่งขันในสนามมาตรฐานใจกลางเมือง ตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่สนามเทพหัสดิน, สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนามจินดารักษ์ (ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ สนามศุภชลาศัย) จากนั้นการแข่งขันใน รอบ 8 ทีมสุดท้าย จนถึง รอบชิงชนะเลิศ จะทำการแข่งขันที่ สนามศุภชลาศัย
คอกีฬาและแฟนลูกหนังขาสั้นติดตามชมและเชียร์ได้ลุ้นติดขอบสนามได้ฟรีทุกนัด หรือเชียร์สดทางเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชัน BUGABOO.TV<http://bugaboo.tv/> โซเชียลมีเดีย YouTube Ch7HD, TikTok Ch7HD Sports, Facebook Ch7HD และ Ch7HD Sports ไลฟ์สดทุกคู่การแข่งขัน และติดตามชมการถ่ายทอดสดรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ทางช่อง 7HD กด 35 ติดตามรายละเอียดการแข่งขัน และตารางการถ่ายทอดสดได้ทาง www.ch7.com/champ7hd/football2025<http://www.ch7.com/champ7hd/football2025>
