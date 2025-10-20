เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ยังไม่ฟื้นแม้จะเปลี่ยนกุนซือมาเป็น นูโน เอสเปริโต ซานโต ได้ 3 นัดแล้วหลังเปิดบ้านพ่าย เบรนต์ฟอร์ด 0-2 จมรองบ๊วยศึกพรีเมียร์ลีก
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. เป็นเกมมันเดย์ ไนต์ “ขุนค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เปิดสนาม ลอนดอน สเตเดียม รับการมาเยือนของ “ผึ้งน้อย” เบรนต์ฟอร์ด
เกมนี้เจ้าถิ่นจัด ครายเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์, จาร์ร็อด โบเวน และลูคัส ปาเกตา ลงสนามส่วนทีมเยือนวาง มิกเคล ดามสการ์ด, เควิน ชาเดอ และอิกอร์ ติอาโก นำทัพ
ผลปรากฏว่า เวสต์แฮม เป็นฝ่ายเปิดบ้านพ่ายต่อ เบรนต์ฟอร์ด 0-2 จากประตูของ อิกอร์ ติอาโก นาที 43 และมาธิอัส เยนเซน นาที 90+4
จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “ขุนค้อน” ซึ่งเปลี่ยนกุนซือมาเป็น นูโน เอสเปริโต ซานโต ได้ 3 นัดยังไม่ชนะใคร (เสมอ 1 และแพ้ 2 นัด) มีเพียง 4 คะแนนจาก 8 นัดอยู่อันดับ 19 ตาราง ส่วน “ผึ้งน้อย” มีเพิ่มเป็น 10 คะแนนจาก 8 นัดขึ้นมาอยู่อันดับ 13 ตาราง