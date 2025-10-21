ถึงเวลาที่นักสู้ทุกคนจะได้ขึ้นเวทีจริง! 2XKO เกมต่อสู้ใหม่ล่าสุดจาก Riot Games เตรียมเปิดศึก TGU2025 หนึ่งในรายการแข่งขันของ 2XKO: First Impact ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28–30 พฤศจิกายน 2568 ณ The Portal Ballroom อิมแพ็ค เมืองทองธานี กับเวทีแห่งศักดิ์ศรีที่ทุกคนมีโอกาสเป็นแชมป์! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 พ.ย. นี้เท่านั้น!

ในศึกนี้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ว่าจะลงสนาม แบบ Solo หรือ แบบ Duo เพื่อพิสูจน์ฝีมือและกลยุทธ์การต่อสู้ในแบบของตัวเอง และที่สำคัญ เกมนี้ “ฟรี”! ทุกคนเริ่มจากศูนย์เท่ากันหมด ใครก็สามารถกลายเป็นสุดยอดนักสู้แห่งเวทีระดับนานาชาติได้!

ชิงเงินรางวัลรวมสูงสุดกว่า 240,000 บาท

  • ผู้เข้าแข่งขันที่ทำผลงานเข้ารอบ Top 8 จะรับเงินรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท

  • พิเศษ! หากแชมป์มาจากทีม Duo จะปลดล็อกโบนัสเพิ่มอีก 80,000 บาท (แต่ถ้าแชมป์เป็น Solo จะไม่ได้รับโบนัสนี้)

สมัครแข่งขันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE: @tgu.gg ผู้เล่นชาวไทยมีสิทธิ์รับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในประเทศ!

ประเภทบัตรเข้างาน

  • Competitor Pass สำหรับผู้เข้าแข่งขัน

  • Spectator Pass สำหรับผู้เข้าชม ที่สามารถร่วมทดลองเล่นเกมในงานได้

นี่คือโอกาสของคุณที่จะได้ขึ้นเวทีจริง ประลองฝีมือ และสร้างชื่อในฐานะนักสู้คนแรก ๆ ของ 2XKO First Impact มันส์แน่ รอไม่ได้แล้ว เจอกันในศึก TGU2025! สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ – 7 พ.ย. นี้เท่านั้น!

เกี่ยวกับ 2XKO

  • 2XKO คือเกมต่อสู้ 2v2 เน้นแท็กยุคถัดไปของ Riot Games สตูดิโอผู้อยู่เบื้องหลัง League of Legends และ VALORANT จับคู่กับเพื่อนหรือลุยเดี่ยวเพื่อเข้าห้ำหั่นกับแชมเปี้ยนจาก League of Legends ที่เพิ่มเข้ามาเรื่อย ๆ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเกมต่อสู้สุดมันส์ ด้วยงานภาพสุดตื่นตา กลไกการเล่นแสนลื่นไหล และเกมเพลย์กลยุทธ์อันลึกล้ำ 2XKO ผสานรวมทั้งการเข้าถึงได้ง่ายและความลึกล้ำด้านการแข่งขันในแบบที่ไม่เคยมีเกมต่อสู้ไหนทำมาก่อน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เข้าแข่งขันเจนสนามหรือหน้าใหม่ในเกมประเภทนี้ เกมต่อสู้เล่นฟรีนี้ก็จะมอบประสบการณ์แข่งขันที่ดุเดือด และสังคมภายในเกมที่ไม่เหมือนใครให้กับคุณในทุกแมตช์ได้อย่างแน่นอน

