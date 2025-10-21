ถึงเวลาที่นักสู้ทุกคนจะได้ขึ้
ในศึกนี้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ว่
ชิงเงินรางวัลรวมสูงสุดกว่า 240,000 บาท
-
ผู้เข้าแข่งขันที่ทำผลงานเข้
ารอบ Top 8 จะรับเงินรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท
-
พิเศษ! หากแชมป์มาจากทีม Duo จะปลดล็อกโบนัสเพิ่มอีก 80,000 บาท (แต่ถ้าแชมป์เป็น Solo จะไม่ได้รับโบนัสนี้)
สมัครแข่งขันหรือสอบถามข้อมู
ประเภทบัตรเข้างาน
-
Competitor Pass สำหรับผู้เข้าแข่งขัน
-
Spectator Pass สำหรับผู้เข้าชม ที่สามารถร่วมทดลองเล่
นเกมในงานได้
นี่คือโอกาสของคุณที่จะได้ขึ้
เกี่ยวกับ 2XKO
-
2XKO คือเกมต่อสู้ 2v2 เน้นแท็กยุคถัดไปของ Riot Games สตูดิโอผู้อยู่เบื้องหลัง League of Legends และ VALORANT จับคู่กับเพื่อนหรือลุยเดี่
ยวเพื่อเข้าห้ำหั่นกับแชมเปี้ ยนจาก League of Legends ที่เพิ่มเข้ามาเรื่อย ๆ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในรู ปแบบเกมต่อสู้สุดมันส์ ด้วยงานภาพสุดตื่นตา กลไกการเล่นแสนลื่นไหล และเกมเพลย์กลยุทธ์อันลึกล้ำ 2XKO ผสานรวมทั้งการเข้าถึงได้ง่ ายและความลึกล้ำด้านการแข่งขั นในแบบที่ไม่เคยมีเกมต่อสู้ ไหนทำมาก่อน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เข้าแข่งขั นเจนสนามหรือหน้าใหม่ ในเกมประเภทนี้ เกมต่อสู้เล่นฟรีนี้ก็ จะมอบประสบการณ์แข่งขันที่ดุเดื อด และสังคมภายในเกมที่ไม่เหมื อนใครให้กับคุณในทุกแมตช์ได้อย่ างแน่นอน