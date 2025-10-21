แบโผ ตัวเต็งว่าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุดใหญ่ คนใหม่ โดย สะสม พบประเสริฐ, แอนโธนี ฮัดสัน และ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อยู่ในลิสต์
ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศแยกทางกับ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ หลังแนวทางการทำงาน และแนวทางการทำทีมที่ไม่ตรงกับสมาคม จากการพิจารณา ติดตาม และประเมินโดยฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าฝ่ายเทคนิคของสมาคมฟุตบอลกำลังเร่งพิจารณาหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ โดยในรายชื่อตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานต่อจากอิชิอิ ประกอบด้วย แอนโธนี ฮัดสัน, สะสม พบประเสริฐ และ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง
สำหรับแอนโธนี ฮัดสัน ปัจจุบันรั้งตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสมาคมฟุตบอลไทย ส่วน “โค้ชเตี้ย”สะสม พบประเสริฐ ได้รับการยอมรับว่าเป็นกุนซือมากฝีมือปัจจุบันคุมทีม “ต่อพิฆาต”พีที ประจวบ เอฟซี ขณะที่ “ซิโก้”เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ปัจจุบันเป็นผอ.อคาเดมีลิเวอร์พูล ประจำประเทศไทย และเคยผ่านการคุมทีมชาติไทย ชุดใหญ่ มาแล้ว โดยเคยพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียน 2 สมัยติดต่อกัน ได้แชมป์คิงส์คัพ รวมถึงการเข้ารอบสุดท้ายเอเชียน คัพ