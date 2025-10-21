เอเลียส ดอเลาะ กองหลังทีมชาติไทย โพสต์รูปภาพพร้อมด้วยข้อความขอบคุณ มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตกุนซือใหญ่ทัพช้างศึก หลังโดนสมาคมลูกหนังสั่งปลดจากตำแหน่ง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศปลด มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่น พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุดใหญ่ โดยให้เหตุผลว่าการทำงานและแนวไม่ตรงกับความต้องการของฝ่ายเทคนิค
ล่สุด เอเลียส ดอเลาะ กองหลังทีมชาติไทย ได้โพสต์ข้อความและรูปภาพขอบคุณอิชิอิ ด้วยข้อความว่า ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่สอนผม และโอกาสที่คุณมอบให้ผม ผมชื่นชมความรู้ ความยุติธรรม และความใส่ใจในรายละเอียดของคุณ