สื่อรายงาน ลิเวอร์พูล อาจผลักดันในการคว้าตัว อันทวน เซเมนโย แนวรุกฟอร์มแรงของ บอร์นมัธ มาเสริมทัพในตลาดแข้งเดือน ม.ค.นี้ โดยมองว่าจะเป็นตัวแทนของ โมฮาเหม็ด ซาลาห์

สำหรับ ลิเวอร์พูล มีการผ่าตัดขุมกำลังในตำแหน่งเกมรุกช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยมีการคว้าตัวแข้งใหม่อย่าง อเล็กซานเดอร์ อิซัก, โฟลเรียน เวียร์ตซ์ และอูโก เอกีตีเก มาเสริมทัพ

ถึงกระนั้นเกมรุกของ “หงส์แดง” ในปัจจุบันดูยังไม่เข้าที่มากนักซึ่งส่งผลต่อผลงานของทีมที่ปัจจุบันแพ้ไปแล้ว 4 นัดติดต่อกันทุกรายการ

Soccer Football – Premier League – Leeds United v AFC Bournemouth – Elland Road, Leeds, Britain – September 27, 2025 AFC Bournemouth’s Antoine Semenyo celebrates scoring their first goal REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY.

 

ล่าสุด “ไอนิวส์” เผยว่า ลิเวอร์พูล กำลังพิจารณาในการคว้า อันทวน เซเมนโย แนวรุก บอร์นมัธ ในตลาดแข้งเดือน ม.ค.เนื่องจาก โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กำลังฟอร์มตก

เซเมนโย เริ่มต้นฤดูกาลพรีเมียร์ลีกได้อย่างยอดเยี่ยม ยิงไป 6 ประตูจาก 8 เกมซึ่ง บอร์นมัธ รู้ดีว่าพวกเขากำลังเผชิญปัญหาในการรักษาดาวเตะวัย 25 ปีรายนี้ไว้กับทีมในระยะยาว

ตามรายงานเพิ่มเติมระบุว่า “หงส์แดง” สนใจในตัว เซเมนโย ในระยะยาว แต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ของ ซาลาห์ ในฤดูกาลนี้ และการที่เขาต้องไปเล่นในศึกแอฟริกัน คัพ ออฟ เนชันส์ ช่วงปลายปี ทำให้ ลิเวอร์พูล กำลังพิจารณาว่าจะผลักดันดีลของ เซเมนโย ให้เกิดขึ้นในตลาดหน้าหนาวเลยหรือไม่

นอกจาก ลิเวอร์พูล แล้วยังมี ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ และแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่จับตาสถานการณ์ของ เซเมนโย อยู่เช่นกัน

 

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
2

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
3

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
4

หนุ่ม 16 ดับคามอ'ไซค์ เพื่อนควักปืนโชว์ แต่ดันลั่นใส่ศีรษะเสียชีวิตคาที่
5

ดูดวง 4 ราศี ราหูหนุนนำดวง ปลดล็อก พ้นเคราะห์ รับโชคใหญ่ เงินเริ่มไหลเข้ามา 
6

คนกู้ลอยตัว คนค้ำหนักสุด หนุ่มถูกยึดบ้านขายทอดตลาด ทำครอบครัวพัง ป่วยซึมเศร้า
7

ด่วน พบศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงเสียชีวิต 3 ศพในบ้านพัก แม่บ้านช็อกพบร่าง
8

พ่อค้าไก่ปิ้งถึงกับช็อก โดนเทศบาลเรียกค่าปรับ 1.5 แสน ทั้งที่มีกำไรแค่ 300-500 บาท อยากรู้ใช้เกณฑ์อะไรวัด
9

แห่อาลัย "น้องเนย" นางเอกMV จยย.ชนเสาไฟเสียชีวิตพร้อมเพื่อนสาว อีกไม่กี่วันจะออนแอร์
10

หนุ่มวัย 23 ติดน้ำกระท่อมหนัก ดื่มแทนน้ำเปล่า จนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก นอนจมกองขยะในห้อง