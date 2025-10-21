สื่อรายงาน ลิเวอร์พูล อาจผลักดันในการคว้าตัว อันทวน เซเมนโย แนวรุกฟอร์มแรงของ บอร์นมัธ มาเสริมทัพในตลาดแข้งเดือน ม.ค.นี้ โดยมองว่าจะเป็นตัวแทนของ โมฮาเหม็ด ซาลาห์
สำหรับ ลิเวอร์พูล มีการผ่าตัดขุมกำลังในตำแหน่งเกมรุกช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยมีการคว้าตัวแข้งใหม่อย่าง อเล็กซานเดอร์ อิซัก, โฟลเรียน เวียร์ตซ์ และอูโก เอกีตีเก มาเสริมทัพ
ถึงกระนั้นเกมรุกของ “หงส์แดง” ในปัจจุบันดูยังไม่เข้าที่มากนักซึ่งส่งผลต่อผลงานของทีมที่ปัจจุบันแพ้ไปแล้ว 4 นัดติดต่อกันทุกรายการ
ล่าสุด “ไอนิวส์” เผยว่า ลิเวอร์พูล กำลังพิจารณาในการคว้า อันทวน เซเมนโย แนวรุก บอร์นมัธ ในตลาดแข้งเดือน ม.ค.เนื่องจาก โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กำลังฟอร์มตก
เซเมนโย เริ่มต้นฤดูกาลพรีเมียร์ลีกได้อย่างยอดเยี่ยม ยิงไป 6 ประตูจาก 8 เกมซึ่ง บอร์นมัธ รู้ดีว่าพวกเขากำลังเผชิญปัญหาในการรักษาดาวเตะวัย 25 ปีรายนี้ไว้กับทีมในระยะยาว
ตามรายงานเพิ่มเติมระบุว่า “หงส์แดง” สนใจในตัว เซเมนโย ในระยะยาว แต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ของ ซาลาห์ ในฤดูกาลนี้ และการที่เขาต้องไปเล่นในศึกแอฟริกัน คัพ ออฟ เนชันส์ ช่วงปลายปี ทำให้ ลิเวอร์พูล กำลังพิจารณาว่าจะผลักดันดีลของ เซเมนโย ให้เกิดขึ้นในตลาดหน้าหนาวเลยหรือไม่
นอกจาก ลิเวอร์พูล แล้วยังมี ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ และแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่จับตาสถานการณ์ของ เซเมนโย อยู่เช่นกัน