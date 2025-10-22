มิเกล อาร์เตตา กุนซือ อาร์เซนอล ชู วิกตอร์ เยอเคเรส ทำให้ “ปืนใหญ่” แกร่งขึ้นหลังทำ 2 ประตูในเกมถล่ม แอตเลติโก มาดริด 4-0 ศึกยูซีแอล
โดย เยอเคเรส เหมคนเดียว 2 ประตูในเกมที่ อาร์เซนอล เปิดสนาม เอมิเรสต์ สเตเดียม เอาชนะ แอตเลติโก มาดริด 4-0 1ในเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบลีกเฟส เมื่อวันที่ 21 ต.ค.
จากการทำประตูดังกล่าวทำให้ดาวเตะวัย 27 ปีหยุดสถิติย่ำแย่หลังไม่ยิงมาแล้ว 7 นัดติดต่อกันทุกรายการก่อนหน้านี้ส่งผลให้เจ้าตัวทำ 5 ประตูจาก 12 นัดให้กับ “ปืนใหญ่” ปัจจุบัน
หลังเกมดังกล่าว อาร์เตตา กล่าวถึงผลงานของ เยอเคเรส ว่า “เขาสมควรได้รับมัน เพราะทุกอย่างที่เราเห็นในแง่ของสิ่งที่เขานำมาสู่ทีม และการช่วยเหลือทีมในหลายๆ ด้าน นอกเหนือจากการทำประตูในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีอะไรจะโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลย”
“มันเป็นเรื่องของการรักษาความเชื่อมั่นในตัวเอง สภาวะอารมณ์ที่เขาสามารถเพลิดเพลิน และเล่นได้อย่างอิสระ ดูเพื่อนร่วมทีมของเขาสิ ทั้งในรูปภาพ และในวิดีโอ พวกเขาทุกคนต่างก็ดีใจกับเขา เพราะเขาสมควรได้รับมันอย่างเต็มที่”
“พวกเราทุกคน (ชื่นชม เยอเคเรส) เพราะเขาทำให้เราเป็นทีมที่ดีขึ้นมาก ผมคิดว่าเรากลายเป็นทีมที่คาดเดาได้ยากขึ้นมาก เขาแข็งแกร่งมาก เปิดพื้นที่ให้ทุกคน วิธีที่เขาเพรสบอล ครองบอล มันสุดยอดมากจริงๆ และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะถกเถียงกันเกี่ยวกับเขาก็คือเรื่องประตู”