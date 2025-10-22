มิเกล อาร์เตตา กุนซือ อาร์เซนอล ชู วิกตอร์ เยอเคเรส ทำให้ “ปืนใหญ่” แกร่งขึ้นหลังทำ 2 ประตูในเกมถล่ม แอตเลติโก มาดริด 4-0 ศึกยูซีแอล

โดย เยอเคเรส เหมคนเดียว 2 ประตูในเกมที่ อาร์เซนอล เปิดสนาม เอมิเรสต์ สเตเดียม เอาชนะ แอตเลติโก มาดริด 4-0 1ในเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบลีกเฟส เมื่อวันที่ 21 ต.ค.

จากการทำประตูดังกล่าวทำให้ดาวเตะวัย 27 ปีหยุดสถิติย่ำแย่หลังไม่ยิงมาแล้ว 7 นัดติดต่อกันทุกรายการก่อนหน้านี้ส่งผลให้เจ้าตัวทำ 5 ประตูจาก 12 นัดให้กับ “ปืนใหญ่” ปัจจุบัน

Soccer Football – UEFA Champions League – Arsenal v Atletico Madrid – Emirates Stadium, London, Britain – October 21, 2025 Arsenal’s Viktor Gyokeres celebrates scoring their third goal Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

 

หลังเกมดังกล่าว อาร์เตตา กล่าวถึงผลงานของ เยอเคเรส ว่า “เขาสมควรได้รับมัน เพราะทุกอย่างที่เราเห็นในแง่ของสิ่งที่เขานำมาสู่ทีม และการช่วยเหลือทีมในหลายๆ ด้าน นอกเหนือจากการทำประตูในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีอะไรจะโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลย”

“มันเป็นเรื่องของการรักษาความเชื่อมั่นในตัวเอง สภาวะอารมณ์ที่เขาสามารถเพลิดเพลิน และเล่นได้อย่างอิสระ ดูเพื่อนร่วมทีมของเขาสิ ทั้งในรูปภาพ และในวิดีโอ พวกเขาทุกคนต่างก็ดีใจกับเขา เพราะเขาสมควรได้รับมันอย่างเต็มที่”

“พวกเราทุกคน (ชื่นชม เยอเคเรส) เพราะเขาทำให้เราเป็นทีมที่ดีขึ้นมาก ผมคิดว่าเรากลายเป็นทีมที่คาดเดาได้ยากขึ้นมาก เขาแข็งแกร่งมาก เปิดพื้นที่ให้ทุกคน วิธีที่เขาเพรสบอล ครองบอล มันสุดยอดมากจริงๆ และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะถกเถียงกันเกี่ยวกับเขาก็คือเรื่องประตู”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ทองคำ-เงิน ร่วงต่ำสุดในรอบ 12 ปี หลังราคาพุ่งเกินจริง จนนักลงทุนแห่ขายทำกำไร
2

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
3

หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
4

อย. เปิดผลตรวจ อาหารเสริม ยี่ห้อดัง พบสารต้องห้าม "ไซบูทรามีน"
5

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ11 อิทธิพลพายุ "เฟิงเฉิน" ฝนถล่มหนักมากวันนี้
6

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 ร่วงลงแรงอีก 2,100 บาท
7

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
8

ประจักษ์ชัย ตอบปม ลำไย ไหทองคำ ถูกฟ้อง 200 คดี ลั่นถูกกลั่นแกล้งพร้อมจบที่ศาล 
9

ดูดวง 4 ราศี ราหูหนุนนำดวง ปลดล็อก พ้นเคราะห์ รับโชคใหญ่ เงินเริ่มไหลเข้ามา 
10

ด่วน พบศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงเสียชีวิต 3 ศพในบ้านพัก แม่บ้านช็อกพบร่าง