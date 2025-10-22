“บับเบิ้ล” ยิ่งรัก รักษ์สุวรรณ กูรูฟุตบอลไทย ออกมาโพสต์ตามหา “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยากให้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าว หลังหายไปนับตั้งแต่ อิชิอิ ถูกปลด
ความเคลื่อนไหวหลังจากที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศแยกทางกับ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ หลังแนวทางการทำงาน และ แนวทางการทำทีมที่ไม่ตรงกับ สมาคมฯ จากการพิจารณา ติดตาม และ ประเมิน โดยฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
ล่าสุด “บับเบิ้ล” ยิ่งรัก รักษ์สุวรรณ กูรูฟุตบอลไทย ออกมาโพสต์ว่า อยากให้ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าว หลังหายไปนับตั้งแต่ อิชิอิ ถูกปลด
“จากประสบการณ์ทำข่าวผ่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯมา 4 ยุค บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมี “คนหาย” เมื่อฟุตบอลไทยมีดราม่าใหญ่ !!!”
“แต่ยุคปัจจุบันของ ‘มาดามแป้ง’ นวลพรรณ ล่ำซำ อาจถูกมองเยอะหน่อยเพราะโดยปกติคอนเทนท์มาไม่เคยพัก แต่เวลามีประเด็นมามักหายทุกที”
“อย่าปล่อยให้ลูกน้อง (คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค สมาคมฯ) ต้องเป็นคนที่รับเสียงวิพากษ์จากแฟนบอลอยู่แค่นั้น ท่านผู้นำควรออกแอ็คชั่นอะไรบ้าง”
“ไม่ได้อยากขยี้ แต่อยากให้เคลียร์ๆ กราบเรียนด้วยความเคารพ”