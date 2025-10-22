รถถัง จิตรเมืองนนท์ มีคิวขึ้นสังเวียนปะทะ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย ชิงเข็มขัดชิงเข็มขัดมวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่าง ในศึก ONE 173 เปิดใจน้ำหนักยังเกิดอยู่ราว 7 กก. ไม่มีปัญหา เผยต่อถ้าเลือกได้ขอไม่ชกกับน้องโอ๋
รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตเจ้าบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125–135 ป.) มีคิวขึ้นสังเวียนปะทะ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135–145 ป.) วัย 38 ปี จากสกลนคร ชิงเข็มขัดชิงเข็มขัดมวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่าง ในศึก ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 68 ณ สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ต.ค.68 รถถัง จิตรเมืองนนท์ เปิดค่ายลูกทรายกองดิน ซ้อมโชว์สื่อมวลชน อัพเดทความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในวันที่ 16 พ.ย. 68 นี้ ซึ่งจะเป็นการคัมแบ็กชิงเข็ใขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่าง หลังเจ้าตัวตกตาชั่งเสียเข็มขัดเส้นนี้ไป ในศึก ONE 169
รถถัง เผยว่า ยอมรับว่าลำบากใจที่ต้องมาชกกับ พี่โอ๋ เพราะตั้งแต่เข้ามาในรายการวัน พี่โอ๋ก็ดูแลมาตลอด ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากชกกับแก อย่างไรก็ตมรายการนี้มีเดิมพันเป็นเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย รุ่นฟลายเวต ซึ่งทุกคนก็อยากจะมีแชมป์ติดมือไว้เชิดหน้าชูตาอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อขึ้นเวทีก้ต้องเต็มที่แต่เราไม่สามารถตอบได้ 100 เปอร์เซ็นว่าเราจะชนะ เพราะมวยมีแพ้มีชนะ
“ไฟต์นี้มีความสำคัญทั้งกับผมและพี่โอ๋ เพราะเป็นช่วงปลายของชีวิตการเป็นนักมวยแล้ว ดังนั้นเขาเองก็ต้องเน้นมาเพื่อจะเอาแชมป์ไว้ให้ได้ เพื่อลูกของเขา เช่นเดียวกับผมก็ต้องการที่จะคว้าแชมป์เพื่อลูกเพื่อครอบครัวของผม น่าจะเป็นไฟต์ที่สนุกแน่นอน”
ผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องการลดน้ำหนัก รถถัง กล่าวว่า ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอะไรกังวล เตรียมตัวแบบจริงจังมาได้ 1 เดือนแล้ว น้ำหนักยังเกินอยู่ราวๆ 7 กิโลกรัม ซึ่งไม่น่ามีปัญหาอะไรกับช่วงเวลาที่เหลือ เพราะเรามีนักโภชนาการเข้ามาช่วยดูแลด้วย ก็ทำตามโปรแกรมของเขา