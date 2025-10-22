โปรแกรมบอล คืนนี้รอบลีกของศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก เรอัล มาดริด เจอคู่แข่งชื่อดังอย่างยูเวนตุส ทางด้านไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต ศึกหนักต้องปะทะลิเวอร์พูล
โปรแกรมบอล 22 ตุลาคม 2568
ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก
รอบลีก
แอธเลติก บิลเบา-การาบัก คู่นี้แข่งขันเวลา 23.45 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 แอธเลติก บิลเบา จากสเปน แม้จะอยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีนัก แต่ด้วยมาตรฐานขุมกำลังที่เหนือกว่าการาบัก จากอาเซอร์ไบจาน จึงเชื่อว่าเจ้าบ้านน่าชนะได้
กาลาตาซาราย-โบโด/กลิมต์ คู่นี้แข่งขันเวลา 23.45 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 3 กาลาตาซาราย จากตุรกี เจอกับโบโด/กลิมต์ จากนอร์เวย์ ทั้งคู่ต่างอยู่ในฟอร์มที่ดี แต่กาลาตาซารายได้เปรียบในบ้าน โอกาสชนะจึงมีสูงกว่า
เรอัล มาดริด-ยูเวนตุส คู่นี้แข่งขันเวลา 02.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 “ราชันชุดขาว”เรอัล มาดริด จากสเปน เปิดสนามเอสตาดิโอ ซานติอาโก เบร์นาเบว รับการมาเยือนของ “ม้าลาย”ยูเวนตุส จากอิตาลี
หลังผ่านมา 2 นัดเท่ากัน มาดริดชนะรวดและเก็บ 6 คะแนนเต็ม ยึดอันดับ 2 จากการชนะโอลิมปิก มาร์กเซย 2-1 (เหย้า), ชนะไครัต อัลมาตี 5-0 (เยือน)
ส่วนยูเวนตุสเสมอ 2 นัด มีอยู่ 2 คะแนน รั้งอันดับ 23 จากการเสมอโบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ 4-4 (เหย้า), เสมอบียาร์เรอัล 2-2 (เหย้า)
คู่นี้เคยพบกันในแมตช์ทางการมาทั้งหมด 22 ครั้ง มาดริดชนะ 11 นัด เสมอกัน 2 นัด ยูเวนตุสชนะ 9 นัด ล่าสุดเพิ่งเจอกันในศึกฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 2025 มาดริดชนะ 1-0
เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่ง คีลิยัน เอ็มบัปเป, วินิซิอุส จูเนียร์, จูด เบลลิงแฮม ลงสนาม ขณะที่ทีมเยือนคงใช้งาน โลอิส โอเปนดา, เคนาน ยิลดิซ, เคเฟรน ตูราม
มาดริดฟอร์มดีกว่ายูเวนตุสอย่างเห็นได้ชัด นั่นย่อมมีผลต่อความมั่นใจด้วย มองแล้ว “ราชันชุดขาว” น่าชนะได้
ไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต-ลิเวอร์พูล คู่นี้แข่งขันเวลา 02.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 3 “อินทรีแดงดำ”ไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต จากเยอรมนี เปิดสนามดอยต์ช บังก์ พาร์ก รับการมาเยือนของ “หงส์แดง”ลิเวอร์พูล จากอังกฤษ
หลังผ่านมา 2 นัดเท่ากัน แฟรงก์เฟิร์ตชนะ 1 แพ้ 1 เก็บไป 3 คะแนน อยู่อันดับ 15 จากการชนะกาลาตาซาราย 5-1 (เหย้า), แพ้แอตเลติโก มาดริด 1-5 (เยือน)
ส่วนลิเวอร์พูลชนะ 1 แพ้ 1 มีอยู่ 3 คะแนน อยู่อันดับ 17 จากการชนะแอตเลติโก มาดริด 3-2 (เหย้า), แพ้กาลาตาซาราย 0-1 (เยือน)
คู่นี้เคยเจอกัน 2 นัด ในศึกยูฟ่า คัพ 1972-73 รอบแรก ลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะ 2-0 และเจ๊ากันบ้านแฟรงก์เฟิร์ต 0-0
เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่ง โยนาธาน บูร์คาร์ดต์, จาน อูซุน, ริสึ โดอัน ลงสนาม ขณะที่ทีมเยือนคงใช้งาน อูโก เอกิติเก, โฟลริอัน เวียร์ตซ์, โมฮาเหม็ด ซาลาห์
ทั้งคู่ฟอร์มไม่ดีนักในช่วงหลัง แต่เทียบกันแล้วลิเวอร์พูลมีขุมกำลังที่เหนือกว่าแฟรงก์เฟิร์ต เชื่อว่าทีมเยือนน่าบุกชนะไหว
เชลซี-อาแจ็กซ์ คู่นี้แข่งขันเวลา 02.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 4 เชลซี จากอังกฤษ ช่วงหลังฟอร์มค่อนข้างดี สวนทางกับอาแจ็กซ์ จากเนเธอร์แลนด์ ที่แพ้มาตลอด 2 เกมแรก เชื่อว่าเจ้าบ้านน่าชนะ
โมนาโก-ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ คู่นี้แข่งขันเวลา 02.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 5 โมนาโก จากฝรั่งเศส เพิ่งเปลี่ยนเฮดโค้ชได้ไม่นานยังต้องปรับตัวกันอยู่ มองแล้วท็อตแนม ฮอตสเปอร์ จากอังกฤษ น่ามีแต้มติดมือกลับออกไป
บาเยิร์น มิวนิก-คลับ บรูช คู่นี้แข่งขันเวลา 02.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 6 บาเยิร์น มิวนิก จากเยอรมนี ศักยภาพแข็งแกร่งกว่าคลับ บรูช จากเบลเยียม มองแล้วเจ้าบ้านไม่น่าพลาดชัย
สปอร์ติง ลิสบอน-โอลิมปิก มาร์กเซย คู่นี้แข่งขันเวลา 02.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 7 สปอร์ติง ลิสบอน จากโปรตุเกส ได้เปรียบในบ้าน แต่ฝั่งโอลิมปิก มาร์กเซย จากฝรั่งเศส ก็กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มแรง มองแล้วคู่นี้น่าจบเจ๊ากัน
อตาลันตา-สลาเวีย ปราก คู่นี้แข่งขันเวลา 02.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 8 อตาลันตา จากอิตาลี ศักยภาพแข็งแกร่งกว่าสลาเวีย ปราก จากสาธารณรัฐเช็ก เจ้าบ้านน่าคว้าชัยได้