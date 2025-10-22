เปิดประวัติ แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือดีกรีสูง เข้ารับงานคุมทีมชาติไทย ต่อจาก มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่น ที่โดนสมาคมลูกหนังไทยสั่งปลดจากตำแหน่ง
หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีคำสั่งปลด มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น พ้นจากตำแหน่งกุนซือใหญ่ทัพช้างศึก และเพิ่งประกาศแต่งตั้ง แอนโธนี ฮัดสัน ผู้ฝึกสอนฟุตบอลสัญชาติอเมริกัน-อังกฤษ เข้ารับตำแหน่งแทน
สำหรับ แอนโธนี ฮัดสัน เกิดที่ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มเล่นฟุตบอลจากอคาเดมีของ “ขุนค้อน”เวสต์แฮม ทีมดังในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ก่อนจะเซ็นสัญญานักเตะอาชีพกับเวสต์แฮม ในปี 1998 แต่ว่าถูกลูตัน ทาวน์ ยืมตัวไปใช้งาน
จากนั้นปี 2001 จึงย้ายไปเล่นที่เอ็นเอซี ไนจ์เมเกน ในลีกเนเธอร์แลนด์ ก่อนที่ปี 2006 จึงย้ายไปค้าแข้งกับ วิลมิงตัน แฮมเมอร์เฮดส์ ที่นอร์ธ แคโรไลนา
อย่างไรก็ตามระหว่างที่เล่นกับ วิลมิงตัน แฮมเมอร์เฮดส์ ได้เริ่มบทบาทผู้สอนช่วยการเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่วิลมิงตัน แฮมเมอร์เฮดส์ ไปพร้อมกันด้วย
ฮัดสันกลายเป็นโค้ชรุ่นใหม่ที่สามารถจบหลักสูตรเรียนโค้ชฟุตบอลระดับยูฟ่า โปรไลเซนส์ ตั้งแต่ปี 2012 ด้วยวัยเพียง 31 ปี
ปัจจุบันฮัดสันแม้ว่าจะเพิ่งมีอายุเพียง 44 ปี และกำลังจะครบ 45 ปี ในวันที่ 11 มี.ค.ปีหน้า แต่ว่าผ่านการทำงานโค้ชมาอย่างโชกโชน เริ่มจาก เรียล แมรีแลนด์ โมนาร์ช ในลีกอเมริกัน จากนั้นไปย้ายไปคุมนิวพอร์ต คันทรี ที่เวลส์
เริ่มคุมทีมชาติครั้งแรกในปี 2011 ด้วยการคุมทีมชาติบาห์เรน รุ่นไม่เกิน 23 ปี และเมื่อจบยูฟ่า โปรไลเซนส์ ได้สัญญาขึ้นไปคุมบาห์เรน ชุดใหญ่ ในปี 2013 โดยควบกับทีมรุ่นไม่เกิน 23 ปีด้วย
จากนั้นได้โยกไปคุม โคโลราโด ราปิดส์ ในเมเจอร์ลีก สหรัฐ ตามด้วยคุมทีมชาติสหรัฐ รุ่นไม่เกิน 20 ปี และได้มีโอกาสรักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสหรัฐ เมื่อปี 2023
จากนั้นไปหาประสบการณ์กับ อัล มาร์คฮิยา และ อัล อาราบี เอสซี ในลีกกาตาร์ ปี 2023 และปี 2024 ตามลำดับ
ปี 2025 ฮัดสัน ได้รับการแต่งตั้งจาก “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด แต่ว่าคุมทีมได้ไม่นานต้องโดนปลดออกจากตำแหน่ง ก่อนที่สมาคมฟุตบอลไทยจะแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
กระทั่งสมาคมฟุตบอลไทยตัดสินใจครั้งสำคัญด้วยการสั่งปลด มาซาทาดะ อิชิอิ พ้นตำแหน่งกุนซือใหญ่ทีมชาติไทย และแต่งตั้ง ฮัดสัน เข้ารับหน้าที่แทน ต้องรอดูว่ากุนซือรายนี้จะอยู่ชั่วคราว หรือจะยาวไปอีกหลายปี